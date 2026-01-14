El club de rugby de Río Cuarto repudió la violencia tras la agresión en Ostende y anunció medidas internas

El URU Cure Rugby Club de Río Cuarto difundió un comunicado oficial en el que rechazó de manera categórica todo acto de violencia, luego de que tres de sus jugadores fueran detenidos en Ostende, partido de Pinamar, acusados de participar en una agresión grupal. La institución informó que evaluará internamente lo ocurrido y definirá las medidas correspondientes.

En el mensaje, publicado a través de sus redes sociales, la comisión directiva del club reafirmó su compromiso con la formación integral de los jugadores y con los valores del deporte, en medio del impacto generado por el episodio ocurrido durante el último fin de semana en la Costa Atlántica.

El comunicado del URU Cure Rugby Club

A través de un texto firmado por su Comisión Directiva, el URU Cure Rugby Club expresó su postura institucional frente al episodio de violencia. “Rechaza de manera categórica todo acto de violencia que se aparte de los principios del deporte, el respeto y la convivencia”, señala el comunicado.

Comunicado del club URU Cure de Rugby.

En el mismo documento, el club remarcó su compromiso permanente con la educación y el acompañamiento de sus deportistas, y anticipó que se analizará el caso puertas adentro.

“La institución evaluará internamente lo acontecido y analizará la situación, determinando las medidas que correspondan”, agrega el texto difundido.

El caso generó repercusión tanto en la ciudad de Río Cuarto como en el ámbito del rugby, donde distintos episodios de violencia protagonizados por grupos de jóvenes han reavivado el debate sobre el rol de los clubes en la formación y el control de la conducta de sus deportistas.

Es así que, el URU Cure Rugby Club optó por fijar una postura institucional que enfatiza la responsabilidad formativa y el rechazo a cualquier conducta que se aparte de los principios que promueve la actividad deportiva.

Qué pasó en Ostende

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en la localidad de Ostende, partido de Pinamar, cuando se produjo una agresión grupal en la vía pública sobre calle Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno.

Por el episodio fueron detenidos tres jóvenes de la localidad: Karim “Pocha” Safadi y Agustín García, ambos de 18 años, y M.C.C., de 17. Según la información oficial, los tres practican rugby en un club de esa ciudad y habrían actuado junto a un grupo más numeroso.

Las víctimas fueron tres jóvenes mayores de edad oriundos de Santa Fe, quienes sufrieron hematomas y contusiones. Uno de ellos fue trasladado al hospital de Pinamar, donde recibió atención médica y luego fue dado de alta.

La causa quedó a cargo de la UFI N°5 de Pinamar, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil por la participación de un menor. El joven de 17 años fue entregado a sus padres, mientras que los dos mayores continúan imputados.