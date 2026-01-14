José Simonella: "Yo no celebraría una inflación de 2,8%"

El economista José Simonella sostuvo que él “no celebraría una inflación de 2,8% de nivel general” ya que “es muy alta”.

Inflación núcleo

“Si vas a la inflación núcleo, que yo siempre digo que es la que hay que mirar, que es aquella que no está influenciada ni por los precios estacionales ni por los precios regulados que son discrecionales porque dependen de la decisión del gobierno de aumentar o no tarifas y demás, es 3% por ciento”, explicó el analista.

“Claramente una inflación altísima. Recordemos también que Argentina es el sexto país a nivel mundial en inflación”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Inflación muy alta”

“Entonces, si bien ha descendido respecto de lo que teníamos en el año 23 y en el año 24, es una inflación muy alta”, aseguró Simonella.

Y luego completó: “Además es una inflación que desde mayo ha empezado a crecer nuevamente. Mayo, 1,5; junio, 1,6, julio y agosto, 1,9; septiembre, 2,1; octubre, 2,3; noviembre, 2,5; diciembre, 2,8.

“Esto muestra dos cosas: primero que Argentina tiene un problema, una memoria inflacionaria que no va a ser fácil revertir y lo otro es que no es verdad que no hay paso de devaluación a precios, lo que le llaman el pass through técnicamente”, analizó.

Además señaló que “cuando hay devaluaciones más temprano que tarde termina pasando a precios”.

“Y el nuevo esquema de bandas, recordemos, que se ajustan las bandas por la inflación pasada de dos meses para atrás. Entonces el tipo de cambio se va a ir indexando, salvo que la cosecha genere una oferta muy importante de dólares y eso le permita al dólar bajar del techo de la banda, donde hoy casi está”, argumentó.

“Entonces digo: ¿es para festejar? No. Es preocupante, tampoco es alarmante, pero sí es un tema a revisar. Lo del gobierno es parte de una comunicación que trata de mantener el optimismo en la gente, pero yo creo que el gobierno debiera estar preocupado con esta tasa de inflación”, concluyó Simonella.