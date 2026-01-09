La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) informó los beneficios que regirán durante el ejercicio fiscal 2026 para los impuestos patrimoniales, con el objetivo de premiar el cumplimiento en tiempo y forma. Según la modalidad de pago elegida, los descuentos podrán alcanzar hasta el 15%.

Las medidas, definidas por el organismo que conduce Cristian Girard, alcanzan al Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural (Básico y Complementario), Impuesto a los Automotores y Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación, y se enmarcan en la normativa vigente para el próximo año fiscal.

Cómo acceder al 15% de descuento por pago anual anticipado

Quienes abonen de manera anticipada el monto total correspondiente a 2026 —hasta el vencimiento de la primera cuota— accederán a un descuento del 15%.



Condición: no registrar deudas exigibles de períodos no prescriptos vinculadas al bien alcanzado por el tributo.

Bonificación del 10% por buen cumplimiento y pago en cuotas

ARBA dispuso una bonificación del 10% en cada cuota para contribuyentes con conducta fiscal responsable y sostenida. Para acceder:

- No registrar deudas exigibles de años anteriores no prescriptos sobre el bien.

- Tener canceladas las cuotas vencidas del ejercicio 2026.

- Abonar cada cuota antes del vencimiento.

El beneficio rige con cualquier medio de pago, incluido débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

El organismo aclaró que no son acumulables el descuento por pago anual anticipado y la bonificación por buen cumplimiento. Cada contribuyente podrá acceder al beneficio que corresponda según su modalidad de pago y situación fiscal, sin superar el 15% en ningún caso.

Planes de pago vigentes

Para regularizar deudas y no perder las bonificaciones antes de febrero —mes en el que vence el primer impuesto patrimonial del año— ARBA mantiene planes de pago flexibles, adaptados a las necesidades de cada contribuyente.

Con estas medidas, la Agencia busca incentivar el cumplimiento voluntario, brindar previsibilidad y reconocer el esfuerzo de quienes cumplen, fortaleciendo la equidad y la justicia tributaria en la provincia de Buenos Aires.

