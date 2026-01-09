La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires extendió la moratoria hasta el 30 de abril de 2026 para regularizar deudas tributarias, una decisión tomada por el alto nivel de adhesión alcanzado, que beneficia a contribuyentes porteños y permite ordenar obligaciones fiscales vencidas, con opciones de pago al contado o en cuotas.

La prórroga alcanza a quienes tengan deudas impositivas y busca facilitar el cumplimiento, en un contexto en el que el organismo reforzó las herramientas digitales para agilizar los trámites y ampliar el acceso a los planes de regularización.

Ingresos Brutos: contribuyentes de CABA podrán pedir la devolución de saldos a favor de hasta $15 millones

Además, AGIP confirmó que la quita del 100% de los intereses en un solo pago seguirá vigente hasta el 31 de enero, lo que representa el mayor beneficio dentro del esquema de la moratoria para quienes puedan cancelar la deuda al contado.

Este beneficio aplica a las obligaciones incluidas en el régimen y se presenta como una alternativa para reducir de manera significativa el monto final a pagar.

Beneficios y planes de pago disponibles

Junto con el pago al contado, la moratoria contempla planes de financiación de hasta 48 cuotas, con una reducción progresiva de intereses que varía según la fecha de adhesión y la modalidad de pago elegida por el contribuyente.

De esta manera, el esquema combina opciones más extensas de financiación con incentivos para quienes regularicen su situación en las primeras etapas del plan.

En el caso del pago al contado, quienes adhieran hasta el 31 de enero de 2026 podrán acceder a la condonación máxima, que alcanza el 100% de los intereses para los no inscriptos en el Sistema para Grandes Contribuyentes y el 70% para quienes sí lo estén. A partir de febrero, los beneficios disminuyen de manera escalonada: entre el 1° y el 28 de febrero, la quita será del 70% y 60%, respectivamente; durante marzo, del 50% y 40%; y entre el 1° y el 30 de abril, del 40% y 30%.

Para quienes opten por el pago en cuotas, la condonación también depende del plazo de adhesión. Hasta el 31 de enero de 2026, la quita máxima será del 70% para contribuyentes no inscriptos como Grandes Contribuyentes y del 60% para los incluidos en ese sistema. En febrero, los porcentajes bajan al 50% y 40%; en marzo, al 40% y 30%; y en abril, al 30% y 10%, respectivamente.

En todos los planes de financiación, la tasa de interés mensual es del 2% para contribuyentes comunes y del 3% para Grandes Contribuyentes. Además, AGIP estableció que el monto mínimo de cada cuota, incluidos los intereses por financiación, no puede ser inferior a $5.000, un requisito que aplica a todas las opciones de pago en cuotas dentro de la moratoria.

Cuándo se habilita la moratoria en CABA para regularizar deudas impositivas

Como complemento, AGIP amplió a $4 millones el monto máximo para acceder a la boleta de cuota única, una modalidad simplificada pensada para facilitar la regularización de obligaciones tributarias dentro de la moratoria.

Esta alternativa está dirigida a quienes tengan deudas de hasta ese valor en Inmobiliario/ABL o Patentes y opten por abonarlas al contado en un solo pago.

Modalidades online y alcance de la moratoria

La boleta de cuota única puede elegirse desde la Consulta de Boletas del sitio web del organismo y permite una gestión directa para cerrar la deuda sin necesidad de trámites adicionales.

En el marco del plan integral de AGIP para simplificar y agilizar los trámites, el proceso de adhesión a la moratoria es 100% online, sencillo e intuitivo, y cuenta con dos vías principales de acceso.

Moratoria en CABA, deudas contempladas y cómo conseguir quita de 100% de intereses

La primera es a través de la Nueva Cuenta Corriente Tributaria, disponible en el Portal del Contribuyente, donde se debe ingresar al menú “Operaciones”, seleccionar “Planes/Moratoria”, elegir las obligaciones a regularizar y definir la modalidad de pago.

La segunda opción es la boleta de cuota única, que puede descargarse o abonarse directamente desde la web de AGIP o mediante Home Banking, e incluye el monto total por los períodos adeudados hasta el 31 de agosto de 2025, con la condonación de intereses ya aplicada, identificada como Cuota 219 – “Cuota Única Moratoria 2025”.

Finalmente, la moratoria alcanza a deudas de todos los impuestos vencidas al 31 de agosto de 2025, tanto en instancia administrativa como judicial, con excepción de las obligaciones correspondientes a agentes de recaudación.

GZ / lr