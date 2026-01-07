Los locales vacíos en venta o alquiler en CABA aumentaron 27% con respecto a 2024

En el bimestre noviembre-diciembre de 2025 se registró un aumento de 26,9% en la cantidad de locales vacíos con respecto al mismo período de 2024 en las principales áreas comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), , de acuerdo con un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

“Durante el último bimestre de 2025 se detectaron un total de 198 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas. Por otra parte, respecto a la medición anterior, correspondiente a septiembre-octubre de 2025, se detectó un descenso del 20,5%, ya que entonces los locales vacíos habían sido 249”, señalaron desde la CAC.

Analizando exclusivamente los locales en alquiler y venta (es decir, los ofrecidos), en los primeros se registró aumentos de 2,2% comparado con el período anterior (septiembre-octubre) y 9,5% con respecto a noviembre-diciembre de 2024. Por su parte, en venta hubo crecimientos de 26,3% y 33,3%, respectivamente.

Evolución de los locales vacíos

En base a los datos de la CAC, en seis de las ocho arterias comerciales porteñas los locales vacíos disminuyeron en la comparación bimestral.

- Avenida Córdoba (4000-5300): de 16 a 11 locales vacíos.

- Peatonal de Florida: de 17 a 19 locales vacíos.

- Avenida Pueyrredón: (0-1200) de 6 a 7 locales vacíos.

- Avenida Cabildo (4800-5500): de 10 a 9 locales vacíos.

- Avenida Santa Fe (700-5300): de 47 a 33 locales vacíos.

- Avenida Rivadavia (2000-2800; 4900-5400; 6300-7400; 11000-11600): de 60 a 49 locales vacíos.

- Avenida Avellaneda (2800-3800): de 12 a 10 locales vacíos.

- Avenida Corrientes (200-6800): de 81 a 60 locales vacíos.

En las principales áreas comerciales de La Plata, el número de locales vacíos en el bimestre noviembre-diciembre de 2025 aumentó 160% interanual, según la CAC a partir de un relevamiento efectuado por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE).

En la comparación con septiembre-octubre de 2025, se registró un descenso de 13,3%.