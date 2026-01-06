Juan Benítez, sobre la venta para Reyes: “El 95% de las transacciones se realizó con medios de pago electrónico”

En diálogo con Canal E, Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, aseguró que el sector logró un leve crecimiento en Reyes Magos, aunque advirtió que el consumo sigue condicionado por la situación económica.

La industria del juguete atraviesa uno de los años más desafiantes de la última década. Según explicó Benítez, los tres hitos comerciales del sector concentran casi la totalidad de las ventas anuales: “El Día del Niño explica el 60% de las ventas, Navidad el 25% y Reyes Magos alrededor del 10%”, detalló. En ese contexto, cualquier variación en estas fechas impacta directamente en el resultado anual.

Pese al escenario adverso, el cierre de Reyes dejó una señal moderadamente positiva. “Con Reyes tuvimos un leve incremento respecto del año pasado del 1%, casi 0,9% para ser exactos, en unidades”, afirmó el directivo. Sin embargo, aclaró que el crecimiento estuvo acompañado por tickets bajos: “Fueron tickets relativamente bajos, del orden de los 23 mil pesos”.

En las jugueterías de barrio, el consumo fue aún más ajustado. “Ese ticket promedio inclusive es más bajo aún, de 20.500 pesos”, señaló Benítez, mientras que en grandes cadenas el valor subió debido a la fuerte presencia de productos importados: “En las cadenas, donde 8 de cada 10 productos son importados, el ticket promedio ascendió a los 45 mil pesos”.

Promociones, cuotas y clima: las claves para sostener las ventas

Para el referente del sector, las estrategias comerciales fueron determinantes para evitar una caída mayor. “Las promociones bancarias y las billeteras virtuales fueron claves”, sostuvo, y remarcó un cambio estructural en los hábitos de pago: “El 95% de las transacciones se realizó con medios de pago electrónico; prácticamente el efectivo no se utilizó”.

La baja de tasas permitió ofrecer financiamiento accesible. “Pudimos ofrecer entre 3 y 6 cuotas sin interés, lo cual posibilita el consumo de productos de mayor valor”, explicó. A esto se sumó un factor externo inesperado: “La cuestión climática ayudó mucho a la venta de juegos de aire libre, para el agua y la pileta, por las altas temperaturas de diciembre”.

No obstante, Benítez fue claro al señalar que el año sigue siendo difícil de revertir. “Venimos de un año complejo, atravesado por elecciones, y un Día del Niño que cayó un 5%; cuando esa fecha va mal, el año es muy difícil de recuperar”, advirtió.

Importaciones y puerta a puerta: un desafío para la industria nacional

Consultado por la competencia externa, Benítez explicó que la producción local mantiene competitividad en nichos específicos. “La industria argentina produce ciertos tipos de juguetes, no todo lo que se ve en una juguetería”, indicó. Sin embargo, alertó sobre el impacto del exceso de oferta importada y del comercio internacional puerta a puerta.

“El efecto Temu le pegó fuerte a las jugueterías tradicionales”, afirmó, y explicó que muchos consumidores optaron por comprar en el exterior: “Con una franquicia de 400 dólares sin pagar derechos de importación, mucha de esa demanda se desvió a esa vía”. De cara a 2026, el sector enfrenta el desafío de sostener la actividad en un mercado aún retraído y altamente competitivo.

