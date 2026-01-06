“2025 tuvo mucho movimiento en el negocio de los granos, 50% más que en 2024”

El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, pasó por Canal E y se refirió al comercio exterior de granos en Argentina, con exportaciones récord por 105 millones de toneladas, el sector agroindustrial registró un crecimiento del 50% respecto de 2024.

“2025 fue un año con mucho movimiento en el negocio de los granos y sus productos, fueron 105 millones de toneladas, que es un 50% más de lo que se registró en 2024”, explicó Javier Preciado Patiño, al analizar el ranking elaborado a partir de las declaraciones juradas de ventas al exterior.

Cuál fue la región que lideró la venta de granos

El dato más relevante del año fue la consolidación de la fusión entre Bunge y Viterra, que pasó a liderar el ranking de exportadores. “El número uno de todo este ranking acá argentino es la fusión de Viterra con Bunge, que se llevó el 22% de todos los registros”, señaló. Esa posición desplazó a Cargill, que quedó segunda: “Superó a Cargill, que quedó segundo con el 17%”.

En conjunto, la concentración fue significativa: “Entre las cuatro primeras, manejaron aproximadamente el 60 y pico por ciento, o sea, el 62% de todo el negocio de granos y sus productos de la Argentina el año pasado”.

Según Patiño, el liderazgo de Bunge–Viterra se explica por su fuerte posicionamiento en oleaginosas. “Bunge y Viterra están muy bien posicionados en lo que es la exportación de oleaginosas, principalmente girasol, donde tuvieron el 50% de marquesía, tremendo, en un año que fue una campaña récord”, afirmó.

La soja fue fundamental en el récord de ventas

El entrevistado también destacó el aporte en el complejo sojero: “Muy bien en lo que es aceite y harina de soja, donde ahí Viterra le aportó mucho al negocio de Bunge”. En contraste, “Cargill mostró fortaleza en maíz y en trigo, básicamente”.

Entre las empresas nacionales, la principal fue AGD: “La principal es AGD, que tuvo el 9% de marquesía, muy bien focalizado en lo que es el negocio de oleaginosos”. Sumando ACA, Agricultores Federados Argentinos y Molinos Agro, “entre las cinco compañías, tuvieron otro 22%, 21% de marquesía el año pasado”.