AGIP lanzó una moratoria con perdón total de intereses para contribuyentes porteños

En diálogo con Canal E, la experta en pymes Elisabet Piacentini celebró la puesta en marcha de una nueva moratoria impositiva de la AGIP, un mecanismo largamente reclamado por el sector empresario porteño. “No es un simple plan de pagos, sino una verdadera moratoria: se perdonan intereses, multas e incumplimientos. Hacía muchos años que no teníamos una medida así en la Ciudad”, subrayó.

La moratoria comenzará el 3 de noviembre y permitirá regularizar deudas vencidas hasta el 31 de agosto de 2025, con un plazo de adhesión de 90 días, es decir, hasta el 31 de enero. Según Piacentini, “cuanto antes se ingrese al plan, mayores serán los beneficios”.

Qué deudas se pueden incluir

La especialista detalló que el plan alcanza una amplia variedad de tributos locales. “Los impuestos más comunes son Ingresos Brutos, ABL e Inmobiliario. También se pueden regularizar deudas vinculadas a cartelería o espacios públicos de comercios”, explicó.

Muchas pequeñas empresas, agregó, enfrentan además embargos judiciales por falta de pago o por desconocimiento de las boletas. “Este plan permite incluir incluso deudas judicializadas. Lo más importante es que, al adherirse, se levanta automáticamente el embargo”, remarcó.

Beneficios y modalidades de pago

Piacentini precisó que quienes paguen al contado obtendrán una condonación del 100% de los intereses, abonando solo el capital. En tanto, los contribuyentes que opten por financiar la deuda podrán hacerlo en hasta 48 cuotas, con una cuota mínima de $5.000 y una tasa del 2% mensual.

“Las pymes son las principales beneficiadas: tendrán condiciones más ventajosas que los grandes contribuyentes. Además, si uno adhiere en noviembre, el perdón de intereses es total; si lo hace en diciembre o enero, será menor”, detalló.

Para acceder, los contribuyentes deberán ingresar al sitio web de AGIP con clave MiBA, que requiere validación facial y documental desde una aplicación móvil. “Todo el proceso será digital y bastante ágil”, afirmó la especialista.

Un respiro fiscal para las pymes

Finalmente, Piacentini destacó el impacto positivo que esta medida tendrá sobre las pequeñas y medianas empresas. “Ingresos Brutos en la Ciudad es muy alto y veníamos reclamando alivio. Esta moratoria representa oxígeno para muchas pymes que arrastraban deudas o estaban judicializadas. Es una medida muy esperada”, concluyó.