A partir de hoy, lunes 3 de noviembre, se encuentra disponible la nueva moratoria de AGIP en la Ciudad de Buenos Aires. El plan abarca a las deudas vencidas hasta el 31 de agosto de 2025, tanto en instancia administrativa como en sede judicial.

CABA: Cuándo estará habilitada la moratoria para regularizar deudas de todos los impuestos en hasta 48 cuotas

Según informaron desde la Agencia, la moratoria en cuestión incluye a todos los impuestos, a saber

ABL, Patentes, Ingresos Brutos y Sellos, entre otros.

Como dato destacado, desde AGIP aseguraron que durante los primeros 30 días de vigencia, quienes adhieran podrán acceder a una condonación del 100% de los intereses si abonan la deuda en un solo pago.

De todos modos, también está la alternativa de optar por planes de pago de hasta 48 cuotas, con reducciones progresivas de los intereses, que van del 70% al 10%.

La medida estará vigente por 90 días, con lo cual los interesados podrán sumarse hasta el 31 de enero de 2026 próximo.

Características del Plan de la moratoria de AGIP en CABA 2025

- Aplica a todos los impuestos administrados por AGIP, excepto las obligaciones correspondientes a los agentes de recaudación.

- Es para deudas vencidas hasta el 31/08/2025.

- Incluye deudas administrativas y judiciales.

- Contempla una condonación total o parcial de intereses resarcitorios y punitorios, con quitas de hasta el 100%, según el plazo de adhesión.

- Incluye deudas administrativas y judiciales. Para estas últimas se prevé la suspensión de plazos procesales y de la prescripción penal. Si se cancela la deuda en su totalidad (al contado o en plan de pagos), se extinguirá la acción penal, infraccional o delictual. También prevé condonación de sanciones y extinción de la acción penal vinculada a delitos del Régimen Tributario.

Financiación:

- Hasta 48 cuotas.

- 100% de condonación de intereses para el contribuyente que se adhiere en los primeros 30 días y paga al contado

- Disminuciones progresivas de intereses para pago en cuotas, que van del 70% al 10%.

- Tasa de financiación: del 2% mensual para contribuyentes comunes y del 3% mensual para Grandes Contribuyentes.

- Monto mínimo de cuota: el valor mínimo de la cuota, incluidos los intereses por financiación, no puede ser inferior a $5.000 pesos.

Plazos de la moratoria 2025 de CABA y cómo adherirse

La moratoria entra en vigencia el lunes 3 de noviembre de 2025 y habrá 90 días para acogerse al plan-hasta el 31 de enero de 2026-.



AGIP puso a disposición un aplicativo en su sitio web, a partir del día de la fecha.



A través de este sistema, los contribuyentes deberán seguir los siguientes pasos:



1. Ingresar al Portal del Contribuyente con cuenta miBA (nivel 3), accediendo dentro del servicio Nueva Cuenta Corriente Tributaria desde nuestra página web (www.agip.gob.ar)

2. Convalidar, modificar o incorporar las obligaciones adeudadas que se desean regularizar.

3. En caso de optar por un plan de facilidades, denunciar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta de la que se debitarán los importes.

4. Adherirse al sistema de Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) y al sistema de boleta electrónica, en caso de no estarlo aún.



Condiciones:



Podrán acceder a la moratoria tanto personas físicas como jurídicas. Exclusiones:



- Personas declaradas en quiebra respecto de las cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación.

- Personas condenadas por delitos previstos en la Ley Nacional 24.769, Régimen Penal Tributario o contra la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires.

- Deudas adheridas a un plan de facilidades vigente al 31/08/2025 con condonación o reducción de intereses/multas.

- Obligaciones correspondientes a los Agentes de Recaudación.

