Cuánto cuesta comprar una casa o departamento en CABA

El precio del metro cuadrado de una casa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en octubre se ubica en 1.826 dólares, lo cual representa un incremento de 6,3% interanual. Entre enero y octubre, el incremento es de 5,9% respecto al mismo período de 2024.

Una casa con tres dormitorios tiene un precio medio de 300.138 dólares, mientras que una con cuatro dormitorios se ubica en 490.266 dólares, según un relevamiento de Zonaprop.

El barrio con la oferta de metro cuadrado más cara para la compra de casas es Palermo (3.232 dólares), mientras que Belgrano (2.957 dólares) y Recoleta (2.575 dólares) completan el podio de los más costosos.

En el otro extremo, los barrios con los metros cuadrados más baratos son La Boca (722 dólares), Villa Soldati (730 dólares) y Nueva Pompeya 776 dólares.

En cuanto a los departamentos, el metro cuadrado registró una caída del 0,1% intermensual y se ubicó en 2.449 dólares. En 2025, los valores de este segmento aumentaron un 5,4%. En la comparación interanual, los precios de venta están 5,5% por encima.

Un monoambiente tiene un valor de 107.493 dólares, mientras que un departamento de dos ambientes se ubica en 129.366 dólares y uno de tres ambientes cuesta 178.937 dólares.

Puerto Madero (6.151 dólares), Palermo (3.398 dólares) y Núñez (3.360 dólares) siguen encabezando la lista de barrios con la oferta más cara del metro cuadrado en CABA. Por el contrario, Lugano (1.072 dólares) es el barrio con el valor más bajo para la compra, seguido por Nueva Pompeya (1.468 dólares) y La Boca (1.551 dólares).

Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en septiembre de 2025 se realizaron 6.998 escrituras, lo que representa un crecimiento del 36% en comparación a septiembre de 2024 y 3,2% más que el mínimo alcanzado en septiembre de 2020.

Además, el costo de construcción medido en dólares continúa con tendencia a la baja: en octubre cayó un 1,5%. Sin embargo, se ubica un 94% por encima del nivel de octubre de 2023, cuando se realizaron las elecciones presidenciales.

Alquileres

Con respecto a los alquileres, el precio medio de un departamento aumentó un 2,4% en octubre, acumulando 29,8% en lo que va del año, por encima de la inflación (24,4%). La variación interanual del 36,1% también superó a la inflación (47,1%).

El alquiler mensual un monoambiente cuesta 612.785 pesos mensuales, mientras que para un departamento de dos ambientes en la Ciudad se pagan 714.430 pesos y un departamento de tres ambientes, por 961.992 pesos.

Por último, Puerto Madero lidera el ranking de barrios más caros, con un alquiler mensual de 1.196.336 pesos, seguido Saavedra (800.941 pesos) y Núñez (794.185 pesos). Los barrios más económicos para alquilar son Lugano (551.986 pesos), Constitución (623.781 pesos) y Floresta (626.686 pesos).

GZ