ABL: ¿Cómo pagarlo en CABA con descuento?

Con el inicio de un nuevo año, comienzan a llegar las boletas de ABL en la Ciudad de Buenos Aires. Ingresá en la web de la agip.gob.ar y accedé con los datos de la cuenta, se pueden visualizar todas las boletas.

Esta vez se podrá elegir pagar anticipadamente, el total anual en enero con un descuento del 10%.

Además, para este año, el gobierno de la Ciudad anunció que para los contribuyentes que hayan tenido un buen cumplimiento en los pagos de 2025 tendrán una bonificación del 10% en las cuotas mensuales del 2026.

Estos dos beneficios son acumulables, esto quiere decir que si alguien paga el año por adelantado, y fue buen contribuyente durante el 2025, tendrá de mínimo un 20% de descuento.

Por otra parte, la billetera virtual del Banco Ciudad, ofrece un descuento adicional por pago a través de la aplicación. Se trata de un 20% de reintegro con tope de mil pesos por mes.

Además, continua vigente la exención del total de impuestos para pensionados y jubilados de la Ciudad de Buenos Aires que cumplan con ciertos requisitos.

Un beneficio destinado a más de 84.000 personas. Para más información se puede acceder a agip.gob.ar.