Máximo Kirchner reúne al PJ bonaerense para avanzar en la definición: elecciones internas o lista de unidad

El Partido Justicialista (PJ) bonaerense, liderado por el diputado nacional Máximo Kirchner, se reunirá este viernes para avanzar en la organización del esquema electoral de cara a la renovación de autoridades prevista para el 15 de marzo. El encuentro, el segundo desde que se llamó a elecciones, será mixto, con modalidad presencial y remota.

El principal debate es el formato de la elección: si habrá lista de unidad o si se convocará a internas. Lo que está en juego es la sucesión de Máximo al frente del PJ bonaerense, un puesto clave para definir el rumbo del peronismo en la provincia.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof busca que el liderazgo quede en manos de alguien de su confianza, que alinee el partido con su gestión y su proyecto presidencial de cara a 2027. Entre los nombres que se barajan están su vicegobernadora Verónica Magario, el intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

Al mismo tiempo, La Cámpora pretende mantener el control del partido y respalda a intendentes como Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas). La disputa entre sectores marca la estrategia del PJ en el inicio de un año electoral intenso.

Verónica Magario, Leonardo Nardini, Federico Otermín y Julio Alak: algunos los nombres del peronismo bonaerense que suenan para la presidencia del partido.

El 26 de diciembre, la Junta partidaria presidida por Nardini definió el reglamento electoral en caso de internas, que incluye la paridad de género en las listas y el requerimiento de aval de afiliados. El reglamento también especifica que los avales deben provenir de al menos cinco secciones distintas y cubrir el 50% de los distritos de cada sección.

El cuerpo que preside Nardini está compuesto por 13 consejeros: ocho del kirchnerismo y cinco del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof. Esto obliga a negociar acuerdos y mantener paridad en los apoderados, con representantes de ambos sectores.

El pasado 19 de diciembre, en Malvinas Argentinas, se acordó no modificar la conformación de la Junta Electoral y establecer definiciones por mayoría especial, equivalente a dos tercios de los votos. Así, se busca evitar tensiones en un proceso ya de por sí competitivo.

El MDF trabaja de manera activa en la recolección de avales, especialmente en La Plata y el conurbano, con intendentes y funcionarios municipales contactando afiliados y sumando apoyos. La primera fecha clave es el 3 de febrero, cuando vence el plazo para la presentación de avales, y el 8 de febrero se cierra la inscripción de candidatos.

La disputa por la conducción del PJ bonaerense se cruza con otras definiciones provinciales, como la elección del vicepresidente primero del Senado y la presidencia del bloque peronista, lo que aumenta la complejidad de la rosca política bonaerense.

Es por eso que, a pesar del receso de verano, el peronismo mantiene la actividad militante y la organización territorial. Las próximas semanas serán decisivas para el futuro del oficialismo provincial, mientras se acerca la fecha de definición del nuevo liderazgo partidario.

