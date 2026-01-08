A 50 años del ‘Modelo Argentino’ de Perón, el testamento político que buscó la unidad nacional

Luego de medio siglo de su difusión masiva en las calles y despachos de Buenos Aires, el "Modelo Argentino para el Proyecto Nacional" —el testamento ideológico de Juan Domingo Perón— se erige no solo como un documento histórico, sino como una pieza de arqueología que intentó frenar la fragmentación de una nación al borde del abismo.

Ahora, para comprender la magnitud de este texto, es necesario situarse en la Buenos Aires de 1974. Perón había regresado del exilio con una premisa clara: "Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino". El hombre que había polarizado al país durante décadas dedicó sus últimos meses de vida a redactar una propuesta de síntesis.

Documento que fue presentado ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 1974. Sin embargo, tras su fallecimiento el 1 de julio de ese año, el texto adquirió una dimensión mística y doctrinal. Su publicación y distribución masiva hace 50 años representó el último esfuerzo del "Viejo General" por dejar una hoja de ruta que sobreviviera a su ausencia física.

El texto se divide en fundamentos ideológicos, economía y doctrina nacional

Los pilares de la "última voluntad"

El testamento no era una plataforma electoral, sino una visión de Estado a largo plazo. Se estructuraba sobre tres ejes que hoy, cinco décadas después, mantienen una vigencia sorprendente:

1. La Democracia Social y la Comunidad Organizada

Perón planteaba que la democracia liberal era insuficiente si no se transformaba en una "democracia social". Proponía que las organizaciones intermedias (sindicatos, cámaras empresariales, universidades y fuerzas armadas) participaran activamente en la toma de decisiones estatales. No quería una sociedad de individuos aislados, sino una comunidad organizada donde el interés colectivo primara sobre el egoísmo sectorial.

2. La Revolución Ecológica

Quizás el aspecto más visionario del documento es su advertencia sobre el medio ambiente. Perón fue uno de los primeros estadistas mundiales en denunciar el "suicidio colectivo" que representaba la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales. En su testamento, instaba a la Argentina a liderar una postura de defensa de la naturaleza frente al industrialismo voraz de las potencias mundiales.

3. El Continentalismo

Anticipándose a bloques como el MERCOSUR, el texto argumentaba que el siglo XXI sería el de los "países-continente". Sostenía que Argentina no tenía destino en soledad; su soberanía dependía de la integración profunda con sus vecinos latinoamericanos para negociar de igual a igual con los centros de poder global.

El Destino de un legado incomprendido

A pesar de la profundidad intelectual del "Modelo Argentino", su implementación se vio truncada por la realidad sangrienta de la época. En Buenos Aires, las facciones internas del movimiento utilizaron el texto como un arma arrojadiza, interpretando sus pasajes de manera conveniente para justificar la confrontación en lugar de la concordia.