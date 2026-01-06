Allegado a Perotti denunció al sello de Schiaretti en Santa Fe por afiliaciones truchas

La interna del peronismo santafesino sumó un nuevo episodio de alto voltaje político y judicial. Un asesor cercano a Omar Perotti denunció penalmente al apoderado del partido Hacemos, el sello impulsado en Santa Fe por el schiarettismo y que integra la coalición oficialista Unidos, por una presunta afiliación trucha que volvió a tensar la relación entre el rafaelino y el espacio que responde a Juan Schiaretti.

Según publicó Letra P, la denuncia se activó luego de que Mariano Bär, asesor del bloque perottista en la Legislatura provincial, detectara que figuraba afiliado a Hacemos con una ficha presentada ante la Justicia Electoral que contenía una firma que no le pertenecía.

El dato generó conmoción interna, no sólo por la irregularidad en sí, sino porque Bär fue uno de los abogados que patrocinó los intentos del perottismo por impedir el uso del nombre “Hacemos” en Santa Fe.

Una ficha, una denuncia y una pericia clave

El documento cuestionado apareció dentro del expediente de reconocimiento partidario de Hacemos, el partido que en Santa Fe conduce políticamente Claudia Giaccone, funcionaria provincial y aliada del gobernador Maximiliano Pullaro. La ficha, fechada en abril de 2025, incluía además la firma de Gerardo López, apoderado del partido, certificando la supuesta afiliación.

Frente a esa situación, Bär presentó una denuncia ante el fiscal federal con competencia electoral para que se verificara la autenticidad de la ficha y, en caso de confirmarse su existencia, se iniciaran las actuaciones penales correspondientes por usurpación de identidad y otros posibles delitos. La investigación avanzó y, meses después, una pericia caligráfica realizada por Gendarmería confirmó lo inesperado: no sólo era falsa la firma de Bär, sino también la del propio apoderado partidario.

El archivo y la polémica decisión judicial

Con ese resultado, el fiscal federal Gustavo Onel resolvió aplicar el denominado criterio de oportunidad y archivar la causa. En su fundamentación sostuvo que, al no poder determinarse quién insertó el contenido falso en el documento, no era posible avanzar penalmente contra una persona concreta. Además, consideró que López no podía haber certificado de buena fe una afiliación contraria sabiendo que Bär pertenecía al Partido Justicialista.

La decisión fue notificada el 30 de diciembre, minutos antes del inicio de la feria judicial, lo que no pasó inadvertido en el entorno perottista. De inmediato, el denunciante presentó un pedido de revisión, al sostener que la falsificación de fichas de afiliación no es un hecho menor, sino un ataque directo al sistema de partidos políticos.