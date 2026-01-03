Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, condenó, a través de su cuenta oficial de X, el ataque de Estados Unidos contra Venezuela la madrugada de este sábado 3 de enero, que terminó con el líder chavista Nicolás Maduro y su mujer llevados por la fuerza a Nueva York para ser juzgados. Dos importantes figuras del gobierno de Javier Milei salieron a criticarlo: el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

“El manejo de las relaciones exteriores es potestad exclusiva del Gobierno Nacional. Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista”, dice el texto que retuiteó el ministro de Relaciones Exteriores.

Posteo de Pablo Quirno contra Axel Kicillof

Por su parte, Adorni fue menos frontal en sus palabras y prefirió mostrar su costado más irónico: “Estimado Gobernador: suena decepcionante que quien gobierna nuestra querida provincia de Buenos Aires apoye una sangrienta dictadura, cargada de muerte, hambre y de millones de venezolanos que tuvieron que abandonar su tierra para poder sobrevivir. Saludos. Fin”.

Posteo de Manuel Adorni contra Axel Kicillof

El texto de Kicillof cuestionando a Estados Unidos

El gobernador publicó un extenso texto que comienza diciendo: “La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”.

Posteo de Axel Kicillof cuestionando el ataque de Estados Unidos contra Venezuela

Para luego asegurar: “Estas acciones vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconocen el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo”.

Donald Trump aseguró que "Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados y sacados de Venezuela"

Y cierra diciendo: “Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional y la defensa de la soberanía y la integridad territorial, en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales. Los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica”.

