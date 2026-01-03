El jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, Dan Caine, dio los detalles de la Operación Resolución Absoluta con la que intervino militarmente Venezuela y secuestraron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en la madrugada de este sábado 3 de enero. De acuerdo a lo informado, los atacantes no sufrieron bajas y sólo un helicóptero fue alcanzado por el fuego venezolano pero igualmente pudo regresar a la base.

La operación desplegada por EE.UU. en suelo venezolano, que rompió décadas de paz en Sudamérica, requirió el trabajo previo inteligencia y el despliegue de una enorme cantidad de recursos para su desarrollo. Al menos 150 naves participaron, entre cazas F-22, F-35 y F-18, bombarderos y helicópteros. Estos últimos fueron escoltados por las primeras aeronaves, que a su vez, fueron custodiadas por los buques de la Armada. Todo eso, para permitirle a los helicópteros ingresar al centro de Caracas, dónde se ubicaba la residencia de Maduro.

En total, la operación duró dos horas y 20 minutos, aunque comenzó a desplegarse durante la noche del viernes. El clima fue un factor central. Luego de evaluar que las condiciones del cielo eran óptimas, el presidente norteamericano, Donald Trump, dio la orden de lanzar el ataque finamente planificado.

La operación incluyó bombardeos sobre distintos puntos de la ciudad que fueron captados por la población venezolana atemorizada, que nunca antes vivió algo semejante en su territorio. Hasta el momento no se informó el número de víctimas en ese país.

Durante meses realizaron actividades de inteligencia sobre Maduro, en la misión participó la CIA (Agencia Central de Inteligencia). “Supimos dónde vivía, cómo se desplazaba, qué comía, qué vestía, cuáles eran sus mascotas”, describió Caine a la prensa. Eso les permitió localizar el lugar exacto a dónde estaría en la madrugada del sábado.

Sin embargo, para poder alcanzarlo con los helicópteros, primero debieron ingresar al espacio aéreo venezolano. Con ese fin, las fuerzas estadounidenses desactivaron la defensa antiaérea, luego se dirigieron hacia la residencia en Caracas, que la aislaron y aseguraron para poder aprehender a Maduro y retirarse.

Los helicópteros llegaron al complejo presidencial a las 2.00 am de Caracas y el último salió de la ciudad a las 4.29 horas con destino al 'USS Iwo Jima', el buque en el que se subió a Maduro y su esposa para más tarde transportarlos en avión a Nueva York.

En la evacuación, Caine señaló que los militares estadounidenses tuvieron que abrir "fuego de autodefensa" frente a las acciones de fuerzas antiaéreas en tierra. Fue en ese momento donde una de las aeronaves resultó dañada pero igualmente pudo regresar a su base.

"Nuestros equipos de inteligencia aéreos y terrestres han aportado información en tiempo real a la fuerza en tierra para que pudieran desplazarse con seguridad en un entorno complejo sin correr riesgos innecesarios", sostuvo Caine.

El jefe del Estado Mayor norteamericano, aseguró que no tuvieron ninguna baja en sus fuerzas, aunque no precisó si hubo víctimas fatales enemigas. En sus filas, el tripulante más joven fue de 20 años y el más grande de 49 años.

De acuerdo a lo explicado por Caine, el éxito de la operación fue posible gracias a las "décadas de experiencia" en la guerra contra el "terrorismo" en Oriente Próximo, el suroeste de Asia y en África.

El video acompañado en la nota fue publicado por Donald Trump en su red social Truth, la edición y la música son originales de su usuario.