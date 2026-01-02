La recaudación tributaria alcanzó los $183,1 billones en 2025, marcando una caída real de 1%

La recaudación impositiva alcanzó $183.109.217 millones en 2025, marcando una variación interanual de 39,4%, de acuerdo con lo informado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De esta manera, se ubicaría por encima de la inflación anual, que se estima en 31%.

En diciembre, la recaudación totalizó $16.527.268 millones, con una variación interanual de 27,0%.

El crecimiento en 2025 se vio impulsado principalmente por mayores ingresos de IVA Impositivo e Impuesto a los Débitos y Créditos, así como Ganancias por mayores retenciones impositivas, Seguridad Social debido al crecimiento de la remuneración bruta promedio y Recaudación aduanera, vinculada con el incremento de las importaciones y del tipo de cambio.

Por otro lado, la recaudación estuvo afectada negativamente por ingresos extraordinarios registrados en el año 2024 del Impuesto PAIS, el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP) y la moratoria (Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social -Ley 27.743).

"El impuesto al cheque es distorsivo, pero eliminarlo es un desafío por su peso en la recaudación"

“Sin estos ingresos extraordinarios en el año 2024 la variación interanual habría sido cercana al 50%", indicaron desde la Agencia.

Y agregaron: "También incidió negativamente la disminución de los aranceles de Derechos de exportación para las principales mercaderías, que se realizaron en enero y diciembre de este año, mediante el Decreto 38/2025 y Decreto 877/2025, así como la liberación del pago de derechos de exportación cuando se cumplieran los requisitos del ingreso de divisas según lo dispuso el Decreto 682/2025”.

Cuánto recaudó cada rubro en 2025

- Impuesto al Valor Agregado Neto: $61.296.099 (+42,5%). El IVA Impositivo aumentó 46,7%, en tanto que el IVA Aduanero se incrementó en 33,9%

- Impuesto a las Ganancias: $37.063.166 millones (+42,2%)

- Impuesto a los Créditos y Débitos: $13.995.364 millones (+ 48,6%)

- Seguridad Social: $45.633.686 millones (+59,5%)

- Derechos de Exportación: $7.191.591 (+19,3%)

- Derechos de Importación y otros: $6.706.705 millones (75,5%)

- Bienes Personales: $1.975.263 millones (-13,7%)

- Impuesto a los Combustibles: $ 4.846.146 millones (+92,2%)

Performance real

Según Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), “la recaudación tributaria nacional de 2025 habría descendido un 1% en términos reales respecto al año 2024. Si no se considera la recaudación de los impuestos vinculados al comercio exterior, la recaudación habría aumentado un 4,5%”.

Argañaraz señala que en el año 2025 los tributos con mayor caída real (sin tener en cuenta la eliminación de impuesto PAIS) habrían sido Bienes Personales (-34,6%), Derechos de exportación (-16%) e Internos coparticipados (-11,7%).

Los tributos con mayor aumento habrían sido Impuestos a los combustibles (42,9%), Derechos de importación (22,3%) y Seguridad social (13,8%).

LM