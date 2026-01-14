ARBA definió vencimientos de los impuestos patrimoniales y ratificó descuentos de hasta 15%

La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) difundió este miércoles 14 de enero el calendario 2026 con los vencimientos de los impuestos patrimoniales de la provincia que incluye el Inmobiliario urbano y rural, Impuesto a los Automotores y Embarcaciones -más conocido como patente-, al tiempo que ratificó descuentos de hasta 15% para quienes paguen en término o elijan el pago anual anticipado.

El cronograma -según indicaron fuentes de ARBA- arranca el 19 de febrero próximo y pretende brindar previsibilidad, facilitar la organización de pagos durante el año y reconocer el buen comportamiento fiscal de los contribuyentes bonaerenses.

Cuáles son las primeras fechas clave de 2026

El primer vencimiento del año será el Impuesto Inmobiliario Urbano (edificado y baldío), que operará el 19 de febrero, marcando el inicio del calendario anual de tributos patrimoniales.

En tanto, la cuota 1 y el pago anual del Impuesto Inmobiliario Rural vencerán el 17 de marzo.

Por su parte, el Impuesto a los Automotores comenzará a abonarse desde el 10 de marzo, bajo una modalidad mensual. Desde ARBA explicaron que este esquema apunta a ordenar el calendario, distribuir el esfuerzo fiscal a lo largo del año y otorgar mayor previsibilidad a las y los contribuyentes.

Descuentos confirmados para quienes cumplen

El calendario 2026 mantiene los beneficios fiscales para los contribuyentes cumplidores:

- 15% de descuento para quienes elijan el pago anual anticipado, siempre que no registren deudas exigibles de períodos no prescriptos.

- 10% de bonificación por buen cumplimiento, aplicable sobre cada cuota, para quienes mantengan sus pagos al día y abonen en término.

Este último beneficio rige con cualquier medio de pago, incluidos débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Los contribuyentes bonaerenses pueden adherir el pago de impuestos provinciales al débito automático, ya sea desde una cuenta bancaria o mediante tarjeta de crédito.

Esta opción está disponible para todos los impuestos patrimoniales, incluido el Inmobiliario Edificado. Es importante destacar que el beneficio del 10% de descuento también alcanza los contribuyentes que ya se encuentran adheridos.

Para iniciar el trámite de adhesión a Débito Automático en cuenta, se debe ingresar en la web www.arba.gov.ar en la sección “Autogestión” con CUIT y Clave CIT, y luego seleccionar “Gestión de Débitos Automáticos” en el menú lateral derecho.

Quienes no tengan registrado un CBU, o deseen agregar uno nuevo, pueden hacerlo desde la opción “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)” o también dentro de Autogestión.

En el caso de optar por el débito con tarjeta de crédito por primera vez, el impacto del pago no será inmediato y se verá reflejado en el vencimiento de las próximas cuotas.

