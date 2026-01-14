miércoles 14 de enero de 2026
ECONOMIA
PAGOS

ANSES: quiénes cobran hoy 14 de enero jubilaciones, pensiones y asignaciones

ANSES continúa este miércoles 14 de enero con el calendario de pagos de jubilaciones, AUH, pensiones y prestaciones por desempleo. Los haberes se liquidan con un aumento del 2,47% y el bono adicional para los ingresos más bajos.

Anses
Anses | Cedoc Perfil

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que este miércoles 14 continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo, que incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento.

ANSES confirmó el pago de las Becas Progresar

En tanto, inician los de Asignación por Prenatal y Maternidad.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero 2026

Con la actualización de enero, los principales montos quedan establecidos de la siguiente manera:

- Jubilación mínima: $419.299
(compuesta por $349.299 de haber actualizado y $70.000 de bono)

- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $349.439,45
($279.439,45 de haber + $70.000 de bono)

- Pensiones No Contributivas (PNC): $314.509,52
($244.509,52 de haber + $70.000 de bono)

- Jubilación máxima: $2.350.453,71

Las jubilaciones aumentarán 2,3%, tras el dato de inflación.

Estos montos se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria informada por cada beneficiario.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos finalizados en 6 y 7 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 3 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

ANSES confirmó quiénes cobrarán más de $2.300.000 en enero 2026

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 3.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 2.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos concluidos en 0 y 1.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento hasta el 12 de febrero.

¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?

1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.

2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.

3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.

4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas rápidas, Cuándo y dónde cobro.

lr

También te puede interesar
En esta Nota