ANSES: quiénes cobran hoy 14 de enero jubilaciones, pensiones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que este miércoles 14 continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo, que incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento.

En tanto, inician los de Asignación por Prenatal y Maternidad.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero 2026

Con la actualización de enero, los principales montos quedan establecidos de la siguiente manera:

- Jubilación mínima: $419.299

(compuesta por $349.299 de haber actualizado y $70.000 de bono)

- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $349.439,45

($279.439,45 de haber + $70.000 de bono)

- Pensiones No Contributivas (PNC): $314.509,52

($244.509,52 de haber + $70.000 de bono)

- Jubilación máxima: $2.350.453,71

Estos montos se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria informada por cada beneficiario.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos finalizados en 6 y 7 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 3 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 3.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 2.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos concluidos en 0 y 1.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento hasta el 12 de febrero.

¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?

1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.

2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.

3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.

4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas rápidas, Cuándo y dónde cobro.

