Qué medicamentos cubre PAMI al 100% en enero 2026 y cómo tramitar la receta

Con el inicio del año, el PAMI confirmó cómo funcionará en enero de 2026 la cobertura de medicamentos para jubilados y pensionados. A través de un comunicado oficial, el organismo ratificó la continuidad del esquema que garantiza el acceso a tratamientos esenciales con descuentos de hasta el 100%, junto con mecanismos de asistencia social para los afiliados con menores ingresos.

La política alcanza a más de cinco millones de personas y forma parte del Programa de Asistencia Médica Integral, que concentra una de las mayores demandas del sistema previsional: el acceso sostenido a medicamentos y tratamientos de alto costo.

Cobertura total para tratamientos prioritarios

Durante enero, PAMI mantendrá la cobertura plena para un conjunto de patologías consideradas críticas por su impacto sanitario y económico. Entre ellas se incluyen enfermedades crónicas y complejas como la diabetes, distintos tipos de cáncer, VIH, hepatitis, insuficiencia renal y tratamientos posteriores a trasplantes, además de terapias reumatológicas, hematológicas y oftalmológicas.

Desde el organismo señalaron que la cobertura total apunta a garantizar la continuidad de los tratamientos y a evitar que el costo de los medicamentos se convierta en una barrera de acceso para los adultos mayores.

Trámite simplificado y receta electrónica

El acceso a los medicamentos se canaliza a través del sistema de receta electrónica, que continúa siendo la vía principal en 2026. El médico de cabecera envía la prescripción de manera digital y el afiliado retira la medicación en la farmacia presentando su DNI y la credencial vigente de PAMI, tanto física como digital.

Este mecanismo busca reducir trámites presenciales, agilizar la atención y mejorar el control de los tratamientos, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas.

Subsidio social para casos de mayor vulnerabilidad

Para quienes necesitan medicamentos que no se encuentran dentro de la cobertura total, PAMI mantiene el subsidio social destinado a afiliados con ingresos limitados. El beneficio está orientado a jubilados y pensionados que no pueden afrontar el gasto de sus tratamientos y contempla criterios vinculados a ingresos, patrimonio y situación habitacional.

En situaciones excepcionales, el organismo prevé la posibilidad de otorgar la cobertura del 100% cuando el costo de la medicación representa una porción significativa del ingreso mensual del afiliado.

Descuentos parciales que siguen vigentes

Además de la cobertura plena, PAMI continúa aplicando descuentos parciales para medicamentos de uso frecuente y eventual. Estos beneficios, que oscilan entre el 40% y el 80% según el tipo de tratamiento, se aplican sobre el precio de referencia del organismo y permiten acceder a valores finales más bajos que los del resto del sistema de salud.

lv / lr