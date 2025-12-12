Pami: Cómo consultar y cambiar el centro médico asignado para urgencias e internaciones

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) administra la cobertura de millones de jubilados y pensionados en todo el país, por lo que la correcta organización de sus recursos es clave para garantizar una atención efectiva. En este esquema, cada afiliado tiene asignado un centro médico o prestador exclusivo para guardias e internaciones, una información esencial para actuar con rapidez ante cualquier urgencia.

Pami articula su servicio entre centros propios —como los Policlínicos Pami I y II de Rosario— y una amplia red de prestadores privados distribuidos en todas las provincias. Esta estructura busca asegurar que los afiliados puedan acceder a prácticas necesarias con cobertura del 100% en internaciones, siempre que acrediten su identidad mediante el DNI y su credencial de afiliación.

Cómo saber qué centro médico tenés asignado

Conocer el prestador asignado es fundamental para ordenar la atención y evitar contratiempos en situaciones de emergencia. Esta información puede consultarse tanto de forma online como presencial.

La manera más directa es ingresar a la cartilla médica digital disponible en el sitio oficial, donde el sistema determina el centro asignado según el domicilio declarado, la categoría de afiliación y la disponibilidad de prestadores en la zona. Para quienes prefieran asistencia personalizada, también es posible realizar la consulta en una agencia de Pami, siempre con turno previo.

Cómo solicitar un cambio de centro médico

En caso de que el afiliado no esté conforme con el prestador asignado, Pami permite solicitar un cambio. El trámite puede hacerse en línea o de manera presencial, y ambos procedimientos requieren validar la identidad de la persona afiliada o de quien gestione la solicitud en su nombre.

La vía digital se realiza a través del sitio oficial, donde el usuario accede al formulario correspondiente y recibe instrucciones paso a paso, incluso con material audiovisual explicativo. Para quienes opten por la modalidad presencial, el cambio puede gestionarse en una agencia mediante un turno programado previamente.

Quiénes pueden hacer el trámite y qué documentación se necesita

La solicitud puede iniciarla el propio afiliado, un apoderado o un familiar autorizado. En todos los casos, es obligatorio presentar el DNI actualizado y acreditar el vínculo o la autorización correspondiente. Si el trámite lo realiza un apoderado, debe sumar su DNI y el recibo de cobro de la persona afiliada. Cuando interviene un tercero autorizado, se exige además una nota firmada que especifique el cambio solicitado.

Cuándo entra en vigencia el cambio

El proceso no es inmediato, ya que Pami establece plazos administrativos según la fecha en que se inicia la gestión. Las solicitudes realizadas entre el 1 y el 20 de cada mes empiezan a regir desde el primer día del mes siguiente. En cambio, las iniciadas entre el 21 y el 30, se aplican recién en el mes subsiguiente. Durante el proceso, el afiliado puede seguir el avance del trámite desde la web oficial.

