ANSES confirmó el pago de las Becas Progresar: quiénes cobran este 12 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Secretaría de Educación confirmaron el cronograma de pagos de las Becas Progresar correspondiente a enero de 2026, una de las principales políticas públicas destinadas a acompañar a jóvenes estudiantes en la finalización de sus trayectorias educativas.

Según el calendario oficial publicado en el sitio del organismo previsional, los pagos comenzarán el lunes 12 de enero y se realizarán de manera escalonada, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Cuándo se cobran las Becas Progresar en enero 2026

El esquema de pagos se extenderá durante toda la semana y quedará organizado de la siguiente manera:

- DNI terminados en 0 y 1: lunes 12 de enero

- DNI terminados en 2 y 3: martes 13 de enero

- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 14 de enero

- DNI terminados en 6 y 7: jueves 15 de enero

- DNI terminados en 8 y 9: viernes 16 de enero

De esta forma, ANSES garantiza una distribución ordenada de los fondos para miles de estudiantes que perciben esta asistencia económica en todo el país.

Qué son las Becas Progresar

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que depende del Ministerio de Capital Humano y tiene como objetivo promover el acceso, la permanencia y la finalización de los estudios en distintos niveles del sistema educativo.

Las becas están destinadas a jóvenes que cursan la educación obligatoria, carreras terciarias o universitarias, y también a quienes participan de instancias de formación profesional.

Monto de las Becas Progresar en 2026

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 388/2025, el monto mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000, que se abona en 12 cuotas anuales, bajo un esquema que combina pagos mensuales, estímulos y premios al mérito académico.

El esquema de liquidación es el siguiente:

8 cuotas mensuales de $35.000, con una retención del 20% sujeta a la validación de la regularidad académica mediante certificaciones institucionales.

2 cuotas estímulo de $35.000, que se pagan al cierre del ciclo lectivo y están condicionadas a la participación en cursos y actividades formativas.

2 cuotas por mérito académico de $35.000, destinadas a quienes finalicen el ciclo lectivo sin adeudar materias, ya sea en diciembre o febrero.

Pago retenido y regularidad académica

Desde el programa recordaron que el 20% retenido de cada cuota mensual se libera una vez que el estudiante acredita la regularidad escolar o universitaria ante ANSES, a través de las certificaciones correspondientes.

El cumplimiento de estos requisitos resulta clave para acceder al monto total de la beca y a los pagos adicionales previstos por el programa.

