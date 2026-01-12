Calendario ANSES:quiénes cobran hoy 12 de enero jubilaciones, AUH y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza esta semana con el calendario de pagos correspondiente a enero de 2026, que incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y la Prestación por Desempleo, entre otros beneficios.

Los haberes del primer mes del año llegan con un aumento del 2,47%, en línea con la nueva fórmula de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC dos meses atrás.

Aumento por movilidad y bono adicional

Desde julio del año pasado, el esquema de actualización de haberes se rige por el Decreto 274/24, que establece incrementos mensuales en función de la inflación. En este marco, ANSES confirmó que en enero continuará el bono de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los ingresos mínimos.

Con esta actualización, los montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.299

($349.299 del haber actualizado + $70.000 de bono)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,45

($279.439,45 + $70.000 de refuerzo)

Pensiones No Contributivas: $314.509,52

($244.509,52 + $70.000 de bono)

Jubilación máxima: $2.350.453,71

AUH y asignaciones: cuánto se cobra en enero

Según lo informado por el organismo previsional, la Asignación Universal por Hijo tendrá en enero un monto bruto de $125.528 por menor. De ese total, el 80% se paga de forma mensual ($100.362), mientras que el 20% restante se acumula y se abona una vez presentada la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el monto total asciende a $408.697,46, con un pago mensual del 80% equivalente a $326.957,97, y el saldo retenido sujeto a la presentación de la documentación obligatoria.

Tarjeta Alimentar: sin aumento en enero

ANSES confirmó que durante enero de 2026 la Tarjeta Alimentar no tendrá ajustes, por lo que los montos se mantendrán sin cambios respecto al mes anterior, a diferencia de otras prestaciones que sí reciben incrementos por movilidad.

Quiénes cobran este lunes 12 de enero

Este lunes 12 de enero cobran:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, con DNI terminado en 2 Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo, DNI terminado en 2 Asignación por Embarazo, DNI terminado en 1

Calendario de pagos ANSES – enero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI 0: 10 de enero

DNI 1: 11 de enero

DNI 2: 12 de enero

DNI 3: 13 de enero

DNI 4: 16 de enero

DNI 5: 17 de enero

DNI 6: 18 de enero

DNI 7: 19 de enero

DNI 8: 20 de enero

DNI 9: 23 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI 0 y 1: 24 de enero

DNI 2 y 3: 25 de enero

DNI 4 y 5: 26 de enero

DNI 6 y 7: 27 de enero

DNI 8 y 9: 30 de enero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 10 de enero

DNI 1: 11 de enero

DNI 2: 12 de enero

DNI 3: 13 de enero

DNI 4: 16 de enero

DNI 5: 17 de enero

DNI 6: 18 de enero

DNI 7: 19 de enero

DNI 8: 20 de enero

DNI 9: 23 de enero

Asignación por Embarazo

DNI 0: 11 de enero

DNI 1: 12 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 16 de enero

DNI 4: 17 de enero

DNI 5: 18 de enero

DNI 6: 19 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 23 de enero

DNI 9: 24 de enero

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: 10 de enero

DNI 2 y 3: 11 de enero

DNI 4 y 5: 12 de enero

DNI 6 y 7: 13 de enero

DNI 8 y 9: 16 de enero

Pensiones No Contributivas

DNI 0 y 1: 3 de enero

DNI 2 y 3: 4 de enero

DNI 4 y 5: 5 de enero

DNI 6 y 7: 6 de enero

DNI 8 y 9: 9 de enero

Asignaciones Pago Único (nacimiento, adopción y matrimonio)

Todas las terminaciones de DNI: del 5 de enero al 10 de febrero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de enero al 10 de febrero

Prestación por Desempleo

DNI 0 y 1: 23 de enero

DNI 2 y 3: 24 de enero

DNI 4 y 5: 25 de enero

DNI 6 y 7: 26 de enero

DNI 8 y 9: 27 de enero

