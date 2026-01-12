Salvaguardia chino a la carne argentina: “Eso hizo que los precios se afirmaran”

El productor ganadero y coordinador de ganadería de Fundación Barbechando, Fausto Brighenti, pasó por Canal E y se refirió a la aplicación de la salvaguardia china a la carne argentina, con un cupo de 511.000 toneladas y un arancel del 12,5%, el cual coincidió con la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Uniòn Europea.

“El primer impacto inmediato, el día 2 de enero, fue que empezaron a subir los precios porque Brasil se encontró con 500.000 toneladas menos de volumen”, explicó Fausto Brighenti. Eso afectó directamente al principal producto que Brasil envía a China: “El delantero de ocho cortes, subió entre 500 y 600 dólares y eso empezó a repercutir obviamente también en el precio de lo que mandamos nosotros desde Argentina, Uruguay y todos los proveedores”.

Crece la demanda de carne por parte de China

La suba se vio reforzada por una combinación de factores globales. “China puso un cupo menor de lo que importó en el 2025, por lo tanto, la demanda en China es creciente”, indicó, y añadió que, “hay siempre un condimento de especulación en el mercado chino y eso hizo que los precios se afirmaran”. También señaló que, “Estados Unidos estaba empezando a competirle palo a palo a China porque está con su problema de stock y con su problema de abastecimiento interno”.

A eso se suma el acuerdo Mercosur–Unión Europea: “Nos va a brindar también 99.000 toneladas más a toda la región, va a ser que son cortes de los más caros que tenemos para exportar con beneficios arancelarios”. Para Brighenti, todo confluyó en el mismo momento: “Una medida tras la otra fueron haciendo que los precios suban”.

Sobre la tendencia, sostuvo: “Yo creo que ya se consolidó y lo que se van logrando son escalones que no se vuelve para atrás”. Sobre la misma línea, advirtió que Argentina enfrenta esta nueva demanda “Después de años de kirchnerismo con un stock ganadero estancado, con la producción de novillos en una serie de tiempo muy baja en términos relativos”.

La importancia de la inversión para el sector ganadero

Por eso, el entrevistado dijo que ahora el desafío es productivo y de inversión. “Tenemos que empezar un proceso virtuoso de inversión desde la producción en todo el país”, comentó.

En este sentido, remarcó que, “Argentina necesita recibir en el sector agroindustrial y en este caso en la ganadería exportadora, inversión propia de los productores, propia de empresarios de otros rubros y también de otros países”.