Plazo fijo: qué tasas pagan los principales bancos en la semana del 12 de enero de 2026

En la segunda semana del año, los plazos fijos siguen siendo una de las herramientas de ahorro más consultadas por los argentinos que buscan proteger sus pesos con un instrumento seguro y con rendimiento previsible. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica diariamente la comparación de tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los bancos por plazos fijos online a 30 días, lo que permite a los ahorristas evaluar las mejores opciones antes de invertir.

Plazo fijo: qué tasas pagan los principales bancos en la primera semana de enero de 2026

Plazos fijos: qué tasas de interés pagan los bancos hoy

Tasas Nominales Anuales (TNA) estimadas para plazos fijos online a 30 días, según el último registro disponible al 12 de enero de 2026.

- Banco de la Nación Argentina: 22,5 %

- Banco Santander: 21 %

- Banco de Galicia y Buenos Aires: 21 %

- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 22 %

- Banco BBVA Argentina: 21 %

- Banco Macro: 24 %

- Banco GGAL SA: (sin dato informado)

- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 23 %

- Banco ICBC (Industrial and Commercial Bank of China): 23,5 %

- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 20,5 %

Estas cifras reflejan la TNA a 30 días que informan los bancos al BCRA para plazos fijos constituidos vía canales digitales, tanto para clientes como en muchos casos para no clientes.

Además de estas entidades de mayor tamaño, existen otros bancos que ofrecen tasas más altas, aprovechando estrategias para atraer depósitos mediante canales online.

Consejos para crear un plazo fijo

Guardar dinero en el hogar no genera ningún rédito. El plazo fijo ofrece un retorno conocido (la tasa de interés), es simple, seguro y contribuye a la financiación del sistema bancario. Compará opciones entre bancos. Las diferencias en tasas pueden ser notables entre una entidad y otra, y muchos bancos ofrecen mejores tasas en sus plataformas online. Evaluá distintos plazos. Si no necesitas disponer de tu dinero en el corto plazo, muchos bancos ofrecen tasas más atractivas para plazos mayores a 30 días. Revisá las condiciones y montos mínimos. Algunas entidades aplican tasas especiales para determinados montos o promociones para nuevos clientes, por lo que es conveniente chequear cada oferta antes de invertir. Por lo general, a mayor monto depositado, mayor es la tasa que el banco está dispuesto a pagar. El monto mínimo para un plazo fijo suele ser de $1000.

Plazo fijo: cuánto gano si invierto $400.000 a 30 días

6. Las operaciones de plazo fijo pueden hacerse en pesos o en dólares, y la tasa de uno y otro son diferentes.

7. Es recomendable invertir en un plazo fijo cuando se está seguro de que no se necesitará el dinero depositado durante un determinado tiempo, debido a que el mismo quedará inmovilizado sin poder ser retirado hasta su vencimiento.

8. Los plazos fijos en pesos son compensables, esto incrementa su seguridad ya que permite evitar el traslado del dinero de una entidad a otra. Al presentar un plazo fijo compensable en otra entidad, las opciones a las que se pueden acceder son: depositarlo en otra cuenta o constituir un nuevo plazo fijo.

9. Antes de constituir un plazo fijo, chequear la tasa de interés en distintas entidades para optar por la mejor oferta de tasas de interés.

10. No son compensables aquellos plazos fijos que poseen una modalidad específica (ej. precancelables, ajustables con cláusula CER, UVas, etc.) ni los que se hayan realizado electrónicamente (por cajero, Home Banking, teléfono, etc.), ya que es necesario poseer el documento físico para presentarlo en otra entidad.

