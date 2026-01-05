Plazo fijo: qué tasas pagan los principales bancos en la primera semana de enero de 2026

En el arranque del año, los plazos fijos continúan siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas que buscan una opción segura y previsible para sus pesos. Aunque las tasas han mostrado cierta estabilidad y disminución respecto de periodos anteriores, la comparación entre bancos sigue siendo clave para lograr un mejor rendimiento. Según los datos informados por las entidades al Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el marco del Régimen Informativo de Transparencia, estas son las tasas nominales anuales (TNA) que pagan los principales bancos por plazos fijos online a 30 días al 5 de enero de 2026.

Nota: Tasas Nominales Anuales (TNA) estimadas para plazos fijos online a 30 días, según el último registro disponible al 5 de enero de 2026.

Banco de la Nación Argentina: 23,5 %

Banco Santander: 21 %

Banco de Galicia y Buenos Aires: 21 %

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 22 %

Banco BBVA Argentina: 21 %

Banco Macro: 23,5 %

Banco GGAL SA: dato no especificado por la fuente

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 23 %

Banco ICBC (Industrial and Commercial Bank of China): 23,5 %

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 20,5 %

Estos valores reflejan las tasas que ofrecen los grandes bancos del sistema por depósitos constituidos de manera digital, tanto para clientes como, en muchos casos, para no clientes.

Además, existen otras entidades del sistema financiero que informan tasas más altas para plazos fijos online, superando el promedio de los grandes bancos y llegando en varios casos cercanos o por encima del **28 % **, una estrategia que muchas entidades implementan para captar nuevos depósitos.

Consejos para crear un plazo fijo

Guardar el dinero en el hogar no genera ningún rédito. El plazo fijo ofrece un retorno conocido (la tasa de interés), es simple, es seguro y contribuye a la financiación del sistema bancario. Compará opciones entre bancos. La diferencia en tasas puede ser significativa entre una entidad y otra, y muchas veces las tasas más altas están en bancos digitales o de menor tamaño. Elegí el plazo que más se adapte a tus necesidades. Si no vas a necesitar el dinero en el corto plazo, considerar plazos más largos a 60 o 90 días puede ser conveniente. Revisá las condiciones adicionales. Algunas entidades ofrecen bonificaciones o mayores tasas para no clientes o clientes nuevos, lo que puede mejorar el rendimiento final.

5. Por lo general, a mayor monto depositado, mayor es la tasa que el banco está dispuesto a pagar. El monto mínimo para un plazo fijo suele ser de $1000.

6. Las operaciones de plazo fijo pueden hacerse en pesos o en dólares, y la tasa de uno y otro son diferentes.

7. Es recomendable invertir en un plazo fijo cuando se está seguro de que no se necesitará el dinero depositado durante un determinado tiempo, debido a que el mismo quedará inmovilizado sin poder ser retirado hasta su vencimiento.

8. Los plazos fijos en pesos son compensables, esto incrementa su seguridad ya que permite evitar el traslado del dinero de una entidad a otra. Al presentar un plazo fijo compensable en otra entidad, las opciones a las que se pueden acceder son: depositarlo en otra cuenta o constituir un nuevo plazo fijo.

9. Antes de constituir un plazo fijo, chequear la tasa de interés en distintas entidades para optar por la mejor oferta de tasas de interés.

10. No son compensables aquellos plazos fijos que poseen una modalidad específica (ej. precancelables, ajustables con cláusula CER, UVas, etc.) ni los que se hayan realizado electrónicamente (por cajero, Home Banking, teléfono, etc.), ya que es necesario poseer el documento físico para presentarlo en otra entidad.

