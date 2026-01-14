Violento choque en Chaco: cuatro integrantes de una familia de Córdoba fueron hospitalizados

Un fuente accidente de tránsito ocurrido este miércoles por la tarde en Quitilipi dejó como saldo a cuatro personas lesionadas, todas integrantes de una familia proveniente de Córdoba, que debieron ser asistidas en el hospital local.

El siniestro se produjo cerca de las 14 horas, en el cruce de la Ruta Nacional 16 y la Ruta Provincial 4, un sector de intenso tránsito vehicular. Allí colisionaron dos camionetas: una Toyota Hilux gris, perteneciente a la empresa Secheep, y una Renault Duster, del mismo color.

De acuerdo a la información oficial, la Toyota Hilux era conducida por un hombre de 53 años, quien circulaba por la Ruta Provincial 4 en sentido sur a norte. En tanto, la Renault Duster se desplazaba por la Ruta Nacional 16 y era guiada por una mujer de 51 años, que viajaba junto a su pareja, de 53, y sus dos hijas, de 17 y 20 años.

Producto de la colisión, los cuatro ocupantes de la Duster resultaron con lesiones y fueron trasladados al hospital de Quitilipi, donde permanecen bajo observación médica, a la espera del parte oficial que precise el carácter de las heridas.

En el lugar intervino personal de la División Criminalística, que llevó adelante las pericias para determinar cómo se produjo el choque, con colaboración de agentes de Corredores Viales de Presidencia de la Plaza.

Pese a la gravedad del impacto, el tránsito no fue interrumpido, y la circulación se mantuvo habilitada mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.