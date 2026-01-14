Vialidad somete a debate un nuevo aumento y el peaje en Chaco y Corrientes podría subir a $1.500

Los peajes del puente General Manuel Belgrano y de Makallé vuelven a quedar en el centro de la escena en Chaco, tras la decisión de Vialidad Nacional de abrir una consulta pública para avanzar con una nueva actualización de tarifas en rutas nacionales concesionadas. De aprobarse el esquema propuesto, el costo mínimo para automóviles podría alcanzar los $1.500 durante este año.

La convocatoria fue oficializada mediante la Resolución 42/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, un mecanismo que permite a la ciudadanía opinar antes de que se definan los nuevos cuadros tarifarios. El proceso permanecerá vigente por 15 días hábiles, con plazo estimado hasta los primeros días de febrero.

La eventual suba tendría un efecto inmediato en dos puntos clave para la circulación regional. Tanto el puente interprovincial que conecta Resistencia con Corrientes como el peaje ubicado sobre la Ruta Nacional 16, en Makallé, verían incrementado el valor para vehículos de hasta dos ejes y una altura máxima de 2,30 metros.

El ajuste se suma a una serie de incrementos recientes: en diciembre pasado, ambas estaciones habían pasado de $1.000 a $1.300, por lo que la nueva cifra profundizaría el aumento del costo para quienes utilizan estos corredores de forma cotidiana por trabajo, trámites, salud o actividades comerciales.

TelePASE, sin trato diferencial

Uno de los puntos que más inquietud genera entre los usuarios es que la propuesta no contempla diferencias entre el pago manual y el electrónico. De este modo, quienes utilizan TelePASE perderían el beneficio que tenían hasta ahora y abonarían exactamente lo mismo que quienes pagan en efectivo, sin importar la franja horaria ni el tipo de vehículo.

Desde Vialidad Nacional explicaron que el pedido de actualización fue realizado por la concesionaria Corredores Viales S.A., y que la revisión responde al aumento de costos vinculados al mantenimiento, la conservación y la prestación de servicios en los corredores viales.

Cómo opinar y qué tarifas se analizan

Los interesados en participar deberán ingresar al apartado de consultas ciudadanas vigentes en el sitio web de Vialidad Nacional y completar el formulario correspondiente. También se habilitó la presentación de opiniones a través del sistema de Trámite a Distancia (TAD) o por correo electrónico.

Entre los valores que se analizan para las rutas nacionales concesionadas se incluyen: