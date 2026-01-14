Usó una tarjeta extraviada para hacer compras por $600 mil y terminó detenida en Resistencia

Una mujer de 28 años fue detenida este martes en la capital chaqueña, acusada de haber utilizado una tarjeta de crédito que no le pertenecía para realizar gastos por casi 600 mil pesos. La aprehensión fue el resultado de una investigación desarrollada por la División Delitos Tecnológicos de la Policía del Chaco.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada en la Comisaría Octava, donde la titular de la tarjeta advirtió que, tras haberla extraviado, comenzaron a aparecer en el resumen consumos que no había realizado. El perjuicio económico detectado rondó los $600.000 y uno de los movimientos clave se registró en un comercio ubicado sobre calle Corrientes al 800.

Investigación digital y análisis de cámaras

Ante el planteo, intervino personal especializado que desplegó tareas de ciberpatrullaje, análisis de información abierta (OSINT), revisión de cámaras de seguridad y trabajo territorial. A partir de ese cruce de datos, los investigadores lograron reconstruir la operatoria y vincular a una mujer con el uso indebido de la tarjeta o de sus datos.

Según se estableció, la sospechosa habría realizado operaciones comerciales sin contar con autorización, aprovechando el extravío del plástico para efectuar distintas compras.

Intervención judicial

Con las pruebas reunidas, el Equipo Fiscal N.º 10, a cargo de la fiscal Lilian Beatriz Irala, ordenó la individualización y conducción de la acusada. La mujer fue notificada de su aprehensión en el marco de una causa caratulada como “Supuesta Estafa”.

Desde la Policía informaron que la investigación continúa, ya que no se descarta la existencia de más consumos fraudulentos ni la posible participación de otras personas en la maniobra.