De Corrientes al AMBA: cayó una banda de contrabando que alquilaba autos de lujo a artistas famosos

Lo que comenzó como una advertencia en el control fronterizo de la ciudad correntina de Paso de los Libres terminó en un megaoperativo que desnudó una sofisticada red de contrabando. La banda se dedicaba a ingresar autos de lujo al país bajo el régimen de turismo, para luego alquilarlos a productoras audiovisuales y figuras del espectáculo.

La investigación se disparó cuando la Aduana de Libres detectó el ingreso irregular de vehículos como Chevrolet Camaro y Ford Mustang. Estos rodados entraban al país conducidos por ciudadanos paraguayos que simulaban ser turistas, pero al regresar a su país, los autos quedaban en Argentina en manos de sus verdaderos dueños, quienes burlaban sistemáticamente los controles del Mercosur.

Autos de lujo en videoclips y redes sociales

Tras meses de tareas conjuntas entre la Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad, se realizaron cinco allanamientos simultáneos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El saldo fue contundente: se incautaron dos Chevrolet Camaro, dos Ford Mustang con patente paraguaya y una Toyota SW4 nacional. El valor de mercado de los vehículos supera los 500 millones de pesos.

Los dos detenidos, ambos argentinos, mantenían un perfil alto en redes sociales. Allí exhibían la flota de alta gama que era alquilada para producciones de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia "La China" Suárez.

Uno de los implicados alegó poseer una productora de eventos, aunque no registraba actividad económica declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Millones, dólares y armas

Además de los vehículos, los investigadores secuestraron:

30 millones de pesos en efectivo.

20.000 dólares estadounidenses y 1.300 dólares presuntamente falsos.

Una pistola 9 mm sin documentación.

Documentación relevante, agendas y cédulas de identificación vehicular.

El esquema, que habría operado desde 2023, quedó bajo la órbita de la Justicia Federal de Puerto Iguazú. Los detenidos podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión por el delito de contrabando agravado. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con la ruta del dinero y la logística de esta organización que unía a Corrientes con la cima del espectáculo nacional.