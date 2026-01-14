Crisis en Mburucuyá: unos 60 empleados municipales no cobraron sueldo y analizan protestas

La situación social y laboral en la localidad correntina de Mburucuyá atraviesa un momento de extrema tensión. Un grupo de aproximadamente 60 trabajadores de la Municipalidad denunció públicamente que la nueva gestión, encabezada por el intendente Edgar Galarza, adeuda la totalidad de los haberes correspondientes al mes de diciembre y el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).

Ante la falta de respuestas a nivel local, los agentes municipales elevaron una nota formal al gobernador Juan Pablo Valdés, solicitando su intervención inmediata. En el escrito, los trabajadores califican el presente como un "momento crítico" y advierten que, si bien la localidad sufrió las consecuencias de temporales climáticos recientes, "una tragedia no puede convertirse en una excusa para no cumplir con los derechos salariales".

Falta de diálogo y cesantías

Julia Antonia Carballo, empleada de planta permanente con 12 años de antigüedad en la institución, describió un escenario de incertidumbre y ruptura institucional. "La única esperanza es una respuesta del gobernador porque el intendente no nos brinda ninguna solución; no tiene comunicación alguna con nosotros, estamos incomunicados", explicó en diálogo con Perfil.

A la crisis financiera se le suma la denuncia por despidos. Según el testimonio de los afectados, ya se registraron al menos dos cesantías que profundizaron el malestar: un trabajador que se desempeñaba como changarín desde el año 2012 y un agente con cuatro años de contrato que había pasado a planta permanente hace apenas cuatro meses.

Amenaza de protestas

Los trabajadores advirtieron que la paz social en la localidad depende de una pronta resolución del conflicto. Si bien por el momento aguardan una señal por parte del Ejecutivo provincial, ya se encuentran programando una manifestación frente al edificio municipal para visibilizar el reclamo.

"La comunidad está angustiada, esperando recibir lo que le pertenece por derecho", remarca el comunicado enviado a Casa de Gobierno. Hasta el cierre de esta nota, la Municipalidad de Mburucuyá no ha emitido ninguna información oficial respecto al cronograma de pagos ni a los motivos del retraso que afecta a decenas de familias correntinas.