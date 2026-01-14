Abigeato en Corrientes: secuestran otros 20 terneros y ordenan la detención de un tercer sospechoso

La investigación por el millonario robo de ganado en la localidad correntina de La Cruz sumó un nuevo capítulo de alto impacto. Tras la reunión clave del gobernador Juan Pablo Valdés con las Sociedades Rurales, la fiscal de feria Daniela Di Tomaso encabezó un operativo que permitió el secuestro de otros 20 terneros sin marca y la identificación de un tercer eslabón en la banda de cuatreros.

La causa, que ya cuenta con dos personas bajo prisión preventiva confirmada por el Tribunal de Revisión, apunta ahora hacia un nuevo sospechoso identificado como Manuel Galeano. El juez de Garantías, Daniel Insaurralde, ya libró la orden de detención sobre Galeano luego de que se allanara su domicilio en busca de pruebas que lo vinculan con la red de abigeato.

Inspección en corrales y pericias clave

En el marco de la Instrucción Penal Preparatoria (IPP), la fiscal Di Tomaso se apersonó en los corrales donde permanece la hacienda secuestrada para realizar una constatación directa junto a peritos veterinarios de la Policía de Corrientes.

Según informaron fuentes judiciales, se detectaron múltiples irregularidades y adulteraciones en las marcas de los animales, lo que refuerza la hipótesis del robo sistemático de ganado.

Para garantizar la celeridad del proceso y evitar la pérdida de pruebas, la fiscalía coordinó tareas con los comisarios Claudio Daniel Fernández y Miguel Ángel Lugo.

Esta articulación entre la justicia y las fuerzas de seguridad fue uno de los reclamos centrales que los productores le transmitieron al gobernador Valdés y al ministro de Seguridad, Adán Gaya, durante el encuentro realizado en la Sociedad Rural local.

Detenidos y situación procesal

Hasta el momento, la causa tiene a dos personas tras las rejas: Carlos Alberto Meneses, quien se adjudicó la propiedad de los primeros 20 vacunos incautados en el control de ruta, y Eulogio Manuel Monzón, el conductor del camión que transportaba los animales con marcas adulteradas.

La investigación continuará con el análisis de la documentación hallada en los últimos allanamientos y la búsqueda del tercer implicado. El objetivo de las autoridades es desarticular por completo la estructura logística de esta organización que golpeó con fuerza al sector rural de La Cruz y zonas aledañas, en un contexto donde el Gobierno provincial prometió "tolerancia cero" ante este tipo de delitos.