Quién es la joven correntina que egresó como abanderada de la Prefectura

La ciudad correntina de Alvear celebró con honores el logro de una de sus ciudadanas más destacadas. Meri Ester Da Silva, de 21 años, hizo historia al convertirse en la primera correntina en egresar como oficial de la Prefectura Naval Argentina con el cargo de abanderada, tras obtener el primer promedio de la Promoción 91 de la Escuela de Cadetes.

El desempeño de Da Silva no pasó inadvertido para las máximas autoridades de seguridad del país. La joven fue felicitada personalmente por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el Prefecto Nacional Naval, Guillermo Giménez Pérez. Asimismo, el Concejo Deliberante de Alvear le hizo entrega de un certificado de reconocimiento, destacándola como un ejemplo de perseverancia y valores para toda la comunidad.

Una vocación forjada con esfuerzo

La trayectoria de la flamante oficial ayudante estuvo marcada por una clara vocación militar desde la infancia. Al terminar la primaria, su objetivo era el Liceo Naval Militar "Almirante Storni" en Posadas, pero debió esperar un año por no contar con la edad mínima. Lejos de desistir, cursó un año en su ciudad natal y volvió a presentarse apenas cumplió los requisitos.

Durante su paso por el Liceo, Da Silva fue condecorada con cinco "rosetas" (estrellas al mejor promedio anual) y recibió la Medalla Distintiva de la Provincia de Corrientes. Al ingresar a la Escuela de Oficiales "General Matías de Irigoyen" en Zárate, mantuvo su excelencia: cerró su segundo año como la mejor estudiante y en 2025 ascendió a Cadete Mayor, el grado más alto del escalafón.

Destino internacional y la Fragata Libertad

Tras el acto de egreso realizado a fines de 2025, la agenda de la oficial correntina ya tiene hitos confirmados para el presente año. En mayo, Da Silva se embarcará en la Fragata ARA Libertad para realizar el tradicional viaje de instrucción por el mundo.

Una vez finalizada la travesía en noviembre, la joven alvearense tendrá un destino de alta responsabilidad: cumplirá funciones en la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Prefectura, ubicada en el Edificio Guardacosta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde el Concejo Deliberante local subrayaron que este logro es fruto de la "contención familiar" y de una conducta intachable. "Meri es un orgullo para Alvear y un ejemplo de que, con valores claros, se puede llegar a los lugares más altos de las instituciones nacionales", destacaron los ediles durante el homenaje.