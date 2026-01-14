INSSSEP garantizó la continuidad de tratamientos fuera de la provincia y descartó interrupciones

El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) aseguró que no habrá interrupciones en la atención médica de pacientes que reciben tratamientos en instituciones ubicadas fuera del Chaco. Así lo afirmó su presidente, Rafael Meneses, en respuesta al reclamo de un grupo de familias que solicita continuar la asistencia exclusivamente en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

“El instituto no abandona a ningún paciente”, remarcó el funcionario, al tiempo que explicó que existe un diálogo activo y permanente con las familias, abordando cada situación de manera particular y con criterios médicos. Según detalló, la prioridad es garantizar la continuidad terapéutica y la seguridad sanitaria en todos los casos.

Meneses precisó que dos pacientes requieren intervenciones específicas, vinculadas al recambio de dispositivos médicos, y que esos procedimientos ya cuentan con turnos confirmados y logística definida. En el resto de los casos, señaló que se trata de controles de seguimiento en pacientes clínicamente estables, lo que permite reorganizar fechas y lugares sin que ello implique riesgos para la salud.

Derivaciones con igual nivel de complejidad

Respecto de la posibilidad de modificar el centro de atención, el titular del INSSSEP fue enfático al señalar que el cambio de institución es viable con la historia clínica completa y que no se propone ningún prestador de menor complejidad. En ese sentido, explicó que se busca evitar traslados innecesarios y el desarraigo familiar, fortaleciendo la capacidad local y apelando a interconsultas con especialistas de Buenos Aires cuando la situación lo requiera.

Meneses también informó que desde diciembre se destinaron más de 9.000 millones de pesos a tratamientos de alta complejidad. Indicó que la provisión oncológica se encuentra prácticamente normalizada y que, en el caso de diabetes, el sistema alcanzará un equilibrio en los próximos días.

Por último, adelantó que el organismo avanza con un proceso de descentralización del sistema de farmacias para facilitar el acceso de los afiliados. Además, confirmó que el Plan Cardio está en revisión, tras detectarse irregularidades que están siendo analizadas en profundidad.