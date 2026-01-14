Aracre visitó a Milei en Olivos: "Tuve la suerte de conocer a Conan y a sus cuatro hermanos"

El consultor Antonio Aracre confirmó que fue recibido por el presidente Javier Milei para abordar distintos temas de la coyuntura económica.

“Ayer tuve el honor de ir a visitar al presidente @Jmilei a Olivos a hablar de la economía que se viene en 2026”, contó el economista en una publicación de la red social “X”.

“Tuve la suerte de conocer a Conan y a sus cuatro hermanos. Hermosos ejemplares de mastines ingleses cuidados y amados”, relató Aracre.

“Tremenda austeridad”

“Y también pude ver la tremenda austeridad en la que vive ahora luego de acondicionar una vieja sala de herramientas en una pequeña cabaña para compartir su vida cotidiana con sus hijitos de cuatro patas”, agregó el exjefe de asesores de Alberto Fernández.

“Sólo quienes criamos responsablemente una mascota sabemos del amor incondicional que nos brindan y lo que mejoran nuestra calidad de vida”, concluyó Aracre.

El panelista de “Duro de Domar” volvió a elogiar a Milei luego de que días atrás destacara algunos méritos de su gestión de gobierno.