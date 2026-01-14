Toma sobre el DNU de la SIDE: “Es retrotraernos a las peores épocas del terrorismo de Estado”

El extitular de la SIDE, Miguel Ángel Toma, aseguró este miércoles que el decreto que modifica la estructura de inteligencia del Estado “retrotrae a las peores épocas del terrorismo de Estado”.

Aracre visitó a Milei en Olivos: "Tuve la suerte de conocer a Conan y a sus cuatro hermanos"

"Inoportuno y poco funcional"

Además señaló que “es inoportuno y poco funcional”, porque “lo único que está generando es una enorme duda de si no hay detrás de esto una intención autoritaria”.

De este modo el exministro del Interior se refirió en declaraciones a Radio Rivadavia, difundidas por NA, a los cambios introducidos por el DNU 941/2025, publicado en el Boletín Oficial a fines de diciembre de 2025.

Esteban Lamothe: "La quiero a Cristina Kirchner"

“Actividad encubierta”

Toma explicó que el DNU define la inteligencia “como una actividad encubierta”, y recalcó que “esa palabra no existe en el lenguaje de la inteligencia ni teórica ni práctica del mundo” por lo que conlleva el peligro de “retrotraernos a las peores épocas del terrorismo de Estado”.

Desde su análisis la redacción de la normativa “tiende a reflotar fantasmas del pasado”, como “la persecución, la utilización de las estructuras de inteligencia como un mecanismo de control y de represión social”.

Sin embargo consideró que “es necesaria una actualización” de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, sancionada en 2001, por los avances tecnológicos y nuevas amenazas, aunque lamentó que una norma como este DNU reemplace “una ley de consenso por un decreto unilateral”.