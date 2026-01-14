Se vende el histórico "chalet del cielo" frente a Obelisco

Una vez más, fue puesto a la venta el inmueble completo en el que se encuentra ubicado el "chalet del cielo", un ícono de la Ciudad de Buenos Aires construido sobre su terraza y ubicado frente al Obelisco. El precio de venta por la propiedad y el edificio es de US$8 millones.

Llamado Chalet Díaz, y conocido también como el "chalecito de la 9 de Julio", fue construido en 1927 sobre un edificio del centro de Buenos Aires, ubicado en Sarmiento al 1100, en el barrio de San Nicolás. La operación de venta no es menor, dado que implica el bloque entero.

Chalet Díaz - Crédito: NA/Redes

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, el edificio, ex sede de Muebles Díaz, se trata de una construcción de estilo francés de más de 10.300 m² construidos, con unos 7.500 m² de superficies rentables, entre nueve pisos de oficinas, un subsuelo, planta baja con local comercial, cocheras y tres ascensores.

Históricamente, en el lugar funcionó la mueblería más grande de Sudamérica, con una sección especial destinada a una clientela particular en los 800 metros cuadrados de cada piso. A su vez, en la terraza funcionaba la Radio Muebles Díaz, la cual fue precursora del marketing y cuyas antenas y dial hoy son propiedad de Radio Rivadavia.

La inmobiliaria a cargo de la comercialización del inmueble es Coldwell Banker SER y desde la misma, según indicó La Nación, se aclaró que no existen restricciones de uso más allá de las que impone la Ley 1227 sobre el Chalet Díaz, dado que el mismo fue declarado Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en 2014, ubicándose dentro de la categoría de "Sitios o Lugares Históricos".

Dada su calificación como lugar histórico, el chalet no puede ser modificado estructuralmente sin la autorización del área de Cultura, teniendo en cuenta su valor simbólico, aunque si se permite que se realicen en el lugar las tareas de mantenimiento correspondientes para preservarlo.

Cómo es el Chalet Díaz

El Chalet Díaz, que corona la construcción y es el foco de atención en el edificio rompe con el estándar de la ciudad, presentando un estilo normando, con techo de tejas, inspirado en la clásica arquitectura marplatense. El mismo abarca 200 metros cuadrados y cuenta con cinco ambientes, un altillo y dos terrazas.

La edificación fue una idea de Rafael Díaz, un inmigrante español que fundó Muebles Díaz -una de las mueblerías más importantes de la Ciudad durante gran parte del siglo XX-, con el objetivo de tener cerca un lugar para almorzar y descansar y no tener que realizar un largo camino hasta su casa.

Chalet Díaz - Crédito: El Chalecito Mueblería Díaz

La construcción fue realizada en 1927, cuando el Obelisco aún no existía y la avenida 9 de Julio no estaba aún ensanchada. Actualmente, el lugar conserva gran parte de sus elementos originales, como los pisos de pinotea, aberturas, ventanales y luminarias de época.

Durante casi toda su historia, el Chalet Díaz se reservó únicamente para reuniones familiares manteniendo así su misterio en el imaginario popular, y solo unos pocos privilegiados pudieron subir antes de que fuera abierto al público, entre ellos accedieron dos fotógrafos y el grupo Almendra, de Luis Alberto Spinetta, en la década de los 70.

Quién fue Rafael Díaz

Rafael Díaz fue un inmigrante que llegó de España a los 14 años junto a su madre y en su juventud tuvo su primer trabajo en un negocio de telas de Once, donde dormía sobre los mostradores mientras su madre lo hacía sobre las telas, según detalló Diego Sethson Díaz, su bisnieto y actual responsable de preservar el valor patrimonial del "chalet del cielo" y quien actualmente está elaborando una producción audiovisual sobre su bisabuelo y la propiedad.

El hombre explicó que Díaz y su madre quedaban encerrados en el local, dado que el propietario del comercio cerraba con llave a las 20hs y reabría al día siguiente a las 7 de la mañana. El joven lo confrontó en ocasiones por miedo a quedar atrapados ante un incendio o emergencia, a lo que el hombre le respondía: "Si no te gusta, te vas".

Díaz fue despedido poco después y consiguió trabajo en otro negocio donde resaltó por lograr aumentar las ventas. Acto seguido, su primer jefe del negocio de telas volvió a llamarlo y empezó a nuclear varios sitios de telas en diferentes ubicaciones, convirtiendo al inmigrante en una especie de "gerente".

A partir de su éxito en el mundo de las ventas, Díaz comenzó a generar su primera fortuna, la cual utilizó para construir su primer chalet en Banfield, el cual luego usó de inspiración para la construcción de la histórica propiedad ubicada frente al Obelisco.

El hombre se desarrolló en el rubro de los muebles junto a su cuñado, como primera experiencia, y luego comenzó a trabajar en una mueblería de "cuarta línea" donde triplicó las ventas y decidió pasar de forma definitiva al mundo de la venta de muebles.

Díaz falleció en 1968 por complicaciones derivadas de una hemiplejía del lado derecho y su exitosa mueblería funcionó hasta 1985, cuando el lugar fue cerrado y el edificio comenzó a funcionar para el alquiler de oficinas.

