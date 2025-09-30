El Obelisco de Buenos Aires ya se encuentra habilitado para conocer oficialmente su mirador, donde los visitantes podrán disfrutar de una vista 360° de la Ciudad de Buenos Aires.

El recorrido al Mirador del Obelisco comienza con 8 escalones, luego un ascensor que sube 7 pisos y, finalmente, una escalera caracol que lleva directamente al punto más alto.

Cómo visitar el Mirador del Obelisco

El mirador estará abierto todos los días a partir del 1 de noviembre, de 9 a 17 horas. Las entradas pueden adquirirse de forma online en el sitio web www.miradorobelisco.com. También estarán disponibles de manera presencial en los stands ubicados en Av. Diagonal Norte y Av. 9 de Julio.

Los precios son:

$18.000 para residentes argentinos (con DNI).

$36.000 para extranjeros.

Qué ver en el Mirador del Obelisco

Desde el Mirador del Obelisco se podrán observar algunos de los puntos más icónicos de la ciudad:

La Avenida 9 de Julio , conocida como la más ancha del mundo.

El Teatro Colón , uno de los teatros líricos más importantes del planeta.

Las cúpulas de edificios históricos sobre la Avenida de Mayo .

Y en días despejados, hasta el Río de la Plata.

Historia de la construcción del Obelisco de Buenos Aires

El Obelisco fue construido durante la presidencia de Agustín Pedro Justo (1932-1938), como parte de un plan de modernización urbana que incluía la ampliación de la Av. Corrientes, la apertura de la Av. 9 de Julio y la construcción de la Plaza de la República.

La obra fue impulsada por Mariano de Vedia y Mitre, a propuesta de su secretario de Hacienda, Atilio Dell’Oro, con el objetivo de conmemorar el 400° aniversario de la fundación de Buenos Aires.

La construcción demandó el trabajo de 157 obreros y se completó en solo dos meses. El Obelisco tiene una altura de 67,5 metros, con una base de 6,8 metros por lado. Posee una única puerta de acceso que conduce a una escalera marinera de 206 escalones con 7 descansos, hasta llegar a la cúspide. Allí se ubica el mirador con cuatro ventanas, visibles desde la calle.

