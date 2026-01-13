Del patrimonio al juego: la agenda de verano para chicos y grandes en el Museo Histórico Nacional

Durante enero, el Museo Histórico Nacional y la Colección Histórica del Traje Argentino se consolidan como dos de las principales opciones culturales gratuitas en la Ciudad de Buenos Aires. Con una agenda que incluye visitas guiadas, talleres infantiles, recorridos especiales, música en vivo y actividades solidarias, ambos espacios ofrecen propuestas para todas las edades durante el receso de verano.

Ubicado en Defensa 1600, en el barrio de San Telmo, el Museo Histórico Nacional despliega una programación centrada en la divulgación del patrimonio histórico argentino. Las visitas guiadas por las exposiciones Tiempo de Revolución y Tiempo de Provincias se realizan de miércoles a viernes, con opciones en español e inglés, y los sábados en distintos horarios, permitiendo al público recorrer los principales procesos políticos y sociales que marcaron la formación del país.

Uno de los puntos destacados de la agenda es el recorrido por la Reserva Patrimonial del Museo Histórico Nacional, una actividad especial que permite conocer objetos que no se exhiben en sala y descubrir el detrás de escena del trabajo de conservación.

El recorrido se realizará el domingo 25 de enero, con cupo limitado y acceso por orden de llegada

La programación de verano pone especial énfasis en el público infantil y familiar. A lo largo del mes se desarrollan talleres y actividades lúdicas pensadas para niñas y niños desde los cinco años, siempre con acompañamiento adulto. Propuestas como Estación de juegos siglo XX, Mi libro acordeón, Quién es quién en la historia y Paso el tiempo y me divierto combinan juego, historia y aprendizaje a partir de las colecciones del museo.

Música para chicos y grandes

La música también forma parte de la agenda cultural. En el marco del ciclo Canciones de Colección, el Museo Histórico Nacional recibirá el domingo 25 de enero a la cantante Claudia Tejada, quien ofrecerá en el patio del museo un repertorio de canciones icónicas en español, en un espectáculo gratuito y abierto a todo público.

Por su parte, la Colección Histórica del Traje Argentino, ubicada en Chile 832, suma talleres orientados al diseño textil, la moda y el trabajo comunitario. El sábado 17 de enero se realizará un taller de sellos y creación de colecciones a partir del juego y la experimentación, mientras que el domingo 25 tendrá lugar Un cuadradito abriga, una jornada de tejido solidario destinada a la confección de mantas para personas en situación de vulnerabilidad.

Con entrada libre y gratuita, propuestas accesibles y una agenda diversa, los museos nacionales refuerzan durante enero su rol como espacios de encuentro cultural, aprendizaje y participación ciudadana, y se posicionan como una alternativa destacada para disfrutar el verano en Buenos Aires sin salir de la ciudad.