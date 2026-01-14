Misiones: avanza la instalación de una fábrica de capitales chinos de productos derivados del bambú

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, recorrió la planta de Wenphoenix S.A., una empresa de capitales chinos dedicada al procesamiento de bambú producido en la provincia, se informó oficialmente.

“La firma avanza en su instalación en el Parque Industrial de Apóstoles, con obras de infraestructura y el montaje de 35 máquinas destinadas a la fabricación de palillos y escarbadientes”, indica un comunicado oficial.

Durante una visita a las instalaciones, el empresario y titular del proyecto, Wenxing Shi, junto a su equipo, explicó a Passalacqua la diversidad de productos que elaborarán a partir de bambú y residuos orgánicos, transformando estas materias primas en artículos de uso común tales como palillos, escarbadientes, barras de carbón, plásticos y diversos insumos reciclados.

El gobernador y la intendenta de Apóstoles, María Eugenia Safrán, dialogaron con el personal de la fábrica sobre el uso de residuos plásticos reciclados para crear muebles y utensilios.

También estuvieron presentes el secretario de Obras Públicas, Juan Pablo Cazuk y el secretario de Producción, Juan Ramón Poterla.

“Apóstoles tiene un lugar estratégico: está en el límite con Corrientes, cerca de Brasil y es una de las salidas de la provincia”, expresó Safrán.

“Tenemos mucha expectativa por la generación de trabajo, porque ya se construyó tomando mano de obra local, se contrataron empresas locales y se compraron materiales en Apóstoles. Esto abre la posibilidad de generar una cuenca del bambú para que los productores tengan una alternativa de ingreso”, evaluó la intendenta.