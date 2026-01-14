Desbaratan una presunta red de dólares falsos en Resistencia: dos hermanos detenidos tras allanamientos

Un operativo policial simultáneo realizado este miércoles por la mañana en Resistencia culminó con la detención de dos hermanos de 29 años, señalados como presuntos proveedores de dólares falsificados que eran utilizados para adquirir teléfonos celulares de alta gama en la capital chaqueña.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Leyes Especiales de la Policía del Chaco y se desarrollaron alrededor de las 7.30, con tres allanamientos en paralelo en distintos domicilios de la ciudad. El resultado más relevante se produjo en una vivienda ubicada sobre calle Alice Lesaige al 300.

En ese inmueble, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares de alta gama —un iPhone 16 Plus y un Samsung A55—, además de bolsos, un cuaderno con anotaciones y otros elementos considerados de interés para la causa. Durante la requisa, también fue hallada una pistola calibre 9 milímetros con cartuchos, lo que agravó la situación judicial de los sospechosos.

En los otros dos domicilios allanados, en tanto, no se encontraron elementos vinculados directamente a la investigación, informaron fuentes policiales.

Tras el operativo, ambos hermanos quedaron aprehendidos y a disposición de la Justicia, mientras continúa el análisis del material secuestrado para determinar el alcance de la maniobra y la posible participación de otros involucrados.

Cómo se inició la causa

La investigación tuvo su punto de partida el 5 de enero, cuando personal del Departamento Investigaciones detuvo a un hombre que llevaba consigo dólares falsos presuntamente utilizados para la compra de celulares.

Ese procedimiento se concretó en el Shopping Sarmiento, donde los agentes secuestraron 4.700 dólares apócrifos. A partir de ese hecho, se profundizó la pesquisa que permitió identificar a los presuntos proveedores y derivó en los allanamientos y detenciones concretados este miércoles.

Desde la Policía indicaron que no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, en función del avance de la investigación y del análisis de los dispositivos y documentación incautados.