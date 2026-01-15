Kicillof afirmó que con la gestión Milei "estamos entrando en la tercera temporada de desgracia para el turismo nacional"

Axel Kicillof aseguró en una conferencia de prensa este miércoles 14 de enero en el Golf Club de Villa Gesell que “con Milei estamos entrando en la tercera temporada de desgracia para el turismo nacional y para la producción nacional en su conjunto”. El gobernador opinó que el presidente “beneficia a los sectores concentrados y a sus jefes que están afuera. La realidad es que el programa económico de Milei está destrozando el aparato productivo del país y el consumo”.

El mandatario de Buenos Aires comentó: "Nos venimos preparando fuertemente junto al sector privado, los intendentes y los destinos turísticos y hemos articulando distintas políticas para que esta temporada soporte el desastre de la política económica del Gobierno”. para luego prometer que, desde su gestión, van a “redoblar esfuerzos para que todos se puedan tomar unos días de vacaciones en la provincia de Buenos Aires” en lo que queda de la presente temporada de verano.

Con respecto al último dato de inflación, que mostró una aceleración al 2,8% el mes pasado y un 31,5% acumulado durante el 2025, el exministro de Economía se mostró durísimo: “El presidente decía que restringiendo la emisión monetaria no hay inflación. Y que, si emitís cero, hay inflación cero”. A continuación, denunció que Milei “tiene un plan antiinflacionario que es recontra convencional, es un plagio, una repetición que se ha aplicado un montón de veces. Ese plan de siempre es fuertemente recesivo. Dice que hay un rezago entre la emisión y la inflación. Es una sopa de tonterías. Además de ser remanidas, reflota una teoría que la tiene que recauchutar y emparchar todos los días”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Máximo Kirchner reúne al PJ bonaerense para avanzar en la definición: elecciones internas o lista de unidad

Kicillof dijo que, en realidad, el presidente “busca bajar la inflación con el dólar” como ancla, y eso provoca que “más gente veranee afuera”, beneficiando a otros países y perjudicando a la Argentina.

A continuación, afirmó que “hay un política fuertemente regresiva y recesiva. Es un plan que primariza en lo productivo, terminando con las actividades con alto valor agregado y precarizando el empleo. Es sabido que el empleo industrial es empleo de valor agregado, en condiciones de regularización laboral adecuada. Todo eso lo está destruyendo Milei aceleradamente. Esta política está destruyendo la producción y el trabajo deliberadamente. Es de terror lo que está ocurriendo. No hay perspectivas de mejora mientras se siga ahondando en estas políticas”.

El gobernador cerró su discurso diciendo: “¡Milei, devolvele a las provincias, y particularmente a la provincia de Buenos Aires, todo lo que te robaste!”.

Del evento participaron la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y de Salud, Nicolás Kreplak, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y el intendente anfitrión, Gustavo Barrera.

Los planes de Kicillof para el 2026

Este miércoles, el mandatario también tuvo un encuentro cerrado en Villa Gesell con los principales dirigentes de su espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para organizar sus actividades en los próximos meses, cuando el mandatario intentaría dar el gran salto de la política bonaerense a la nacional.

Importantes fuentes de la gobernación le revelaron a la agencia Noticias Argentinas que “el 2026 es el año de la construcción amplia y federal que contenga respuestas y propuestas para las demandas de la sociedad”. Por este motivo, el gobernador visitó Formosa a finales del año pasado y mantiene contactos frecuentes con el resto de los gobernadores de Unión por la Patria (Gustavo Melella, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto y Elías Suárez), que lo ven como un posible candidato presidencial en 2027.

Las fuentes consultadas le dijeron a NA que “la idea es proyectar la construcción tipo MDF en todo el territorio nacional”.

HM/ML