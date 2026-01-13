El PJ bonaerense fijó padrón y reglas para las elecciones internas del 15 de marzo

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires confirmó los lineamientos para las elecciones internas que renovarán sus autoridades el 15 de marzo de 2026, en un contexto marcado por la disputa entre el kirchnerismo y el kicillofismo, agrupados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La última reunión de la Junta Electoral había sido el 26 de diciembre de 2025 y ahora la operatividad para fijar el padrón quedó establecida de manera formal.

En una reunión virtual realizada el pasado viernes 9, el presidente de la Junta Electoral, Leonardo Nardini, informó que el encuentro se convocó “de acuerdo a lo resuelto en la última reunión de Junta del pasado 26 de diciembre de 2025”. Según el acta oficial, “los apoderados del Partido solicitaron el padrón de afiliados al Juzgado Federal Nro 1 de La Plata, que se retiró el día 30 de diciembre de 2025”.

El cuerpo deliberativo aprobó que los apoderados pidan la habilitación de feria al Juzgado Federal para el 15 de enero, con el objetivo de “entregar un nuevo padrón de afiliados en el que se incluyan todas las fichas presentadas en la mesa de entradas de dicho Juzgado, hasta el día 30 de diciembre de 2025 inclusive, con la antigüedad de 180 días, conforme el artículo 13 inciso a) de la Carta Orgánica, para la cual se solicita que se considere como fecha de afiliación, la fecha de aceptación partidaria que consta en la ficha papel”.

De la reunión participaron, entre otros, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, Marina Moretti, Cristina Álvarez Rodríguez, Adrián Santarelli, Mariano Cascallares y Jorge Carpinetti, quienes discutieron los detalles operativos del padrón y la entrega al juzgado. El acta finalizó con la aprobación de la propuesta y la fijación de la próxima reunión para el 20 de enero de 2026.

Una interna en tensión por la conducción del PJ bonaerense

La definición del padrón y las reglas de votación reavivan el debate sobre el formato de la elección: si habrá una lista de unidad o si se convocará a internas competitivas. El principal objetivo de los distintos sectores es el control del PJ bonaerense, un puesto clave para definir el rumbo del peronismo a nivel provincial pero también nacional.

El kicillofismo, agrupado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), busca que el liderazgo quede en manos de alguien cercano al gobernador Axel Kicillof, alineado con su gestión y su proyecto presidencial de cara a 2027. Entre los nombres que se barajan se encuentran la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente de La Plata Julio Alak, y el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis.

Por su parte, el kirchnerismo, encarnado en La Cámpora, intenta mantener la influencia dentro del PJ y respalda a intendentes como Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas).

El cuerpo que preside Nardini está compuesto por 13 consejeros: ocho del kirchnerismo y cinco del MDF. Esto obliga a negociar acuerdos, mantener paridad en la representación de apoderados y gestionar las decisiones de manera consensuada.

El enfrentamiento entre los sectores no es nuevo: viene de años de disputas por espacios de poder dentro del PJ y se intensificaron luego de los reacomodos tras las elecciones legislativas de 2025.

Las diferencias abarcan desde la estrategia legislativa y territorial hasta la conducción del partido y la preparación de candidaturas para 2027, lo que convierte cada decisión de la Junta Electoral en un punto de tensión entre Kicillof y el kirchnerismo.

En este escenario, la definición del padrón y de la antigüedad mínima para votar establece los límites de quiénes podrán participar en la elección, un proceso que no solo definirá la conducción del PJ bonaerense, sino que también pondrá a prueba la negociación y los equilibrios entre los distintos sectores que disputan el control del partido.

