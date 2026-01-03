Tras la detención de Maduro, Patricia Bullrich se con Rodríguez Larreta y Kicillof

Patricia Bullrich parece estar muy alerta de las opiniones del resto de los políticos en redes sociales. En un día conmocionado por la detención de Nicolas Maduro, la ex ministra aprovecho para opinar en X, pero también para responder a sus colegas.

El cruce con Larreta

Horacio Rodríguez Larreta opinó en su red social y Patricia Bullrich no esperó a cruzarlo. El dirigente porteño hizo alusión a la necesidad de elecciones libres en Venezuela y se mostró algo preocupado por la intención de Trump de gobernar el país hasta que una transición sea posible.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Venezuela sufre desde hace años una narcodictadura que empobreció a su pueblo, empujó a millones al exilio y cometió todo tipo de crímenes. Maduro es un dictador sanguinario. Y es muy bueno para los venezolanos que no esté más”, comenzó escribiendo.

“Hay, sin embargo, un principio que no se puede violar unilateralmente: el respeto a la soberanía de los Estados. Es un antecedente peligroso. Aún frente a gobiernos injustos, autoritarios y violentos”, opinó.

Dicho eso objetó: “La salida para Venezuela no puede ser la imposición externa. Tiene que ser democrática. Tiene que ser venezolana. Que la palabra vuelva al pueblo. Que decidan en libertad. Elecciones libres ya”.

En respuesta, Patricia Bullrich se limitó a decir “Dios, que tibio”, reavivando una discusión vigente desde 2023 cuando se enfrentaron en las elecciones presidenciales. En ese momento, la etiqueta de Larreta “tibio” sirvió en favor de la campaña de Bullrich que se mostraba como una alternativa mas dura y decidida que logró coronarse en la interna, aunque luego no llegara al balotaje.

Rodríguez Larreta no se quedo callado y respondió con tono confrontativo e irónico, agregando una foto de la dirigente de LLA en su paso por la Juventud Peronista en los setenta.

El contrapunto con Kicillof

El dirigente bonaerense también expresó su postura contraria al operativo llevado a cabo por Trump en X. escribió “La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente. Estas acciones vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconocen el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo”, aseguró.

Y agregó: “Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional y la defensa de la soberanía y la integridad territorial, en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales. Los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica”.

A esto Bullrich respondió, también con ironía “Che Kicillof, es fácil ser pro dictaduras y defender regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanos cuando se vive cómodo en un país libre y democrático. Acá elegimos otra cosa: libertad, orden, ley y defensa de los derechos de todos. Con las dictaduras no hay matices. Nunca”

RG