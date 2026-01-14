The Police enfrentados: Summers y Copeland demandaron a Sting por el reparto de derechos de autor

Andy Summers (guitarrista) y Stewart Copeland (baterista) demandaron a Sting ante la Justicia del Reino Unido al considerar que no recibieron una parte justa de los ingresos generados por el streaming de las canciones del grupo.

La causa comenzó a ser examinada este miércoles por el Tribunal Superior de Londres, en el marco de una audiencia preliminar que se extenderá también el jueves. Ninguno de los tres músicos estuvo presente en esta primera instancia, que no constituye aún el juicio de fondo.

The Police en vivo.

Según la demanda, a la que accedió la agencia AFP, el guitarrista y el baterista aseguran haber dejado de percibir más de dos millones de dólares por derechos vinculados a plataformas como Spotify, Apple Music y Deezer.

El reclamo se apoya en un acuerdo interno firmado hace casi 50 años, que establecía que cada integrante del grupo debía cobrar un 15% como arreglista por las composiciones de los otros miembros.

The Police

El punto central del conflicto es que ese acuerdo fue alcanzado inicialmente de forma oral en 1977 y formalizado por escrito en 1981, en una época en la que el streaming musical no existía. Aunque el trato fue ratificado en 2016, tampoco allí se mencionan explícitamente los ingresos digitales.

Sting, bajista y cantante del trío, es además el autor de los principales éxitos del grupo, como Roxanne y Message in a Bottle, lo que explica que perciba la mayor parte de los derechos de autor de The Police, que editó cinco discos entre 1978 y 1983.

Sting en Buenos Aires.

Desde el entorno del músico sostienen que la demanda constituye un “intento ilegítimo” de reinterpretar el acuerdo original. Incluso, plantean que algunas de las sumas ya pagadas a Summers y Copeland podrían considerarse un pago en exceso.

Sting vendió en 2022 su catálogo musical a Universal por una cifra estimada en 250 millones de dólares, lo que volvió a poner en primer plano el valor económico de su obra y, ahora, el modo en que se reparten esos ingresos.

