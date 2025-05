Sting confesó que no les dejará la herencia de más de 300 millones de dólares a sus seis hijos

Sting no planea dejarle a sus seis hijos su fortuna, la cual se estima en más de 300 millones de dólares.

“¡Les dije que no quedará mucho dinero porque lo estamos gastando! Tenemos muchos compromisos. Lo que entra lo gastamos, y no queda mucho”, dijo el excantante de The Police, en una entrevista con el Daily Mail.

Según el cantante, actualmente tiene a más de 100 personas en nómina, entre personal artístico, técnico y administrativo.

Además, el músico expresó que sus hijos deben "ganarse la vida" y no dependen de su dinero. En ese sentido, afirmó que su filosofía respecto a la crianza de sus hijos siempre ha estado orientada hacia la autosuficiencia y el esfuerzo personal, más allá de los gastos operativos que él tiene.

“Desde luego, no quiero dejarles fondos fiduciarios que les pesen como una lata. Tienen que trabajar. Todos mis hijos lo saben y rara vez me piden cosas, algo que respeto y aprecio mucho”, explicó.

Y agregó: “Obviamente, si estuvieran en apuros, los ayudaría, pero nunca he tenido que hacerlo. Tienen una ética de trabajo que les impulsa a querer triunfar por méritos propios”.