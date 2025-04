Por qué Bill Gates le dejará a sus tres hijos menos del 1% de su fortuna

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, sorprendió al contar que sus tres hijos no recibirán la totalidad de su fortuna, debido que cada uno obtendrá menos del 1 % de su patrimonio total, según lo expresó en el podcast Figuring Out With Raj Shamani,

“Decidí que no les haría ningún favor dejándoles una gran fortuna”, explicó el multimillonario, tras dar a conocer su decisión.

En esa línea, remarcó que su prioridad fue ofrecerles una educación sólida para que puedan desarrollar su propio camino.

“No les pido que dirijan Microsoft. Quiero darles la oportunidad de tener sus propias ganancias y éxito”, afirmó.

Además, afirmó que no desea que su identidad quede “eclipsada por la increíble suerte y buena fortuna” que él mismo tuvo.

La fortuna de Gates asciende actualmente a 162.000 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.