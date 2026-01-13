Accidente en Parque Chacabuco deja 15 heridos, entre ellos un menor de edad

Un choque entre un colectivo de la línea 25 y una camioneta Hyundai H1 dejó al menos quince personas heridas, entre ellos un menor de edad. El accidente ocurrió este martes por la tarde en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Según informaron fuentes del caso, la colisión se dio en la intersección de la avenida José María Moreno Saraza, donde doce mujeres y tres hombres resultaron con heridas. Tras el hecho, seis unidades del SAME trabajaron en el lugar.

Cómo fue la “ola gigante” que causó un muerto en la Costa Atlántica

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una paciente femenina de 57 años debió ser trasladada al Hospital Penna con diagnóstico de politraumatismos. Asimismo, Bomberos de la Ciudad y personal de la Comisaría Vecinal 7B se hicieron presentes para desempeñar tareas durante el siniestro.

Este hecho se suma al accidente que ocurrió este lunes también en Parque Chacabuco, cuando un colectivo escolar con 28 niños y tres docentes chocó contra un contenedor, lo que generó un momento de alarma entre los presentes. El choque provocó la intervención inmediata de los servicios de emergencia y causó preocupación entre los padres.

Siete heridos por el derrumbe de un techo en un centro médico en Palermo

De acuerdo a la información recogida por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el hecho se produjo cuando el colectivo escolar debió realizar una maniobra debido a la congestión vehicular. Al intentar avanzar por la derecha, el rodado embistió contra un contenedor de escombros ubicado sobre la calzada.

La ambulancia de Base Cobo acudió rápidamente al lugar para evaluar el estado de salud de los menores. No se identificó ningún tipo de lesión entre los niños, mientras que una de las docentes, una mujer de 22 años, presentó un traumatismo cervical, aunque rechazó el traslado a un centro médico.

BGD/DCQ