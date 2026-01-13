7 heridos por el derrumbe de un techo en un centro médico en Palermo

Un impactante episodio ocurrió este lunes cuando se derrumbó el techo de un centro médico en el barrio porteño de Palermo. El edificio es propiedad de OSECAC, la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles, y como consecuencia se registraron al menos 7 heridos.

El hecho ocurrió durante la mañana de este martes, en los consultorios externos de OSECAC ubicados sobre la calle Medrano al 1174, entre José Antonio Cabrera y Gorriti, donde cayó parte del techo del primer piso del edificio de tres plantas.

Al lugar del hecho acudieron rápidamente al menos 22 móviles del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), también se hizo presente el titular del servicio, Alberto Crescenti, y se sumaron al operativo Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Buenos Aires.

Personal del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad y del cuerpo K-9 con perros especializados para situaciones de rescate, también se acercaron al lugar y se sumaron al despliegue.

Todas las personas que estaban dentro del edificio fueron evacuadas poco después de las 9:30 de la mañana. Según se indicó, los heridos fueron trasladados al hospital Durand, Ramos Mejía, Fernández y Rivadavia, mientras que otras 20 fueron atendidas en el lugar.

"Había casi 40 personas, de las cuales seis tuvieron que ser sacadas de abajo del techo por los Bomberos y médicos de triage. Fueron trasladadas con traumatismos de cráneo", detalló en diálogo con la prensa el titular del SAME, Alberto Crescenti, quien indicó que recibieron la alerta por el desplome a las 9:15hs, según detalló Todo Noticias (TN).

El titular del servicio aclaró que no hubo menores involucrados en el accidente y que "el operativo fue muy rápido". "Eso nos permitió sacarlos de esa situación, compensarlos y derivarlos a los hospitales. Los médicos del lugar trabajaron, pero rápidamente pidieron ayuda complementaria", añadió.

Tras el incidente, aclararon desde OSECAC que siete personas sufrieron lesiones de carácter leve y que, luego de haber sido trasladadas de forma preventiva a diferentes hospitales, todas serán derivadas al Sanatorio Sagrado Corazón para una evaluación médica integral.

Desde la obra social propietaria del edificio involucrado en el episodio aclararon que se dispuso la conformación de un Comité de Investigación para esclarecer las causas del derrumbe y ejecutar las tareas de reparación necesarias para garantizar la seguridad tanto de los pacientes como de los profesionales y trabajadores de los consultorios externos.

"OSECAC expresa su solidaridad y acompañamiento a los beneficiarios afectados por este lamentable episodio, y agradece especialmente al personal médico del centro por la primera atención brindada, así como la rápida y eficiente intervención del SAME, los Bomberos Voluntarios y la Policía de la Ciudad", cerró el comunicado de la obra social.

