Un incendio de gran magnitud se desató esta madrugada en una antigua fábrica de plásticos de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, ubicada entre casas bajas y lindante con canchas de tenis. A través de imágenes y videos difundidos rápidamente en redes sociales, se pudo observar la enorme columna de humo blanco y negro que se elevó al cielo y aún persiste, aunque, por fortuna, no había personal dentro de los establecimientos al momento del siniestro.

Según el jefe del operativo, Gabriel Liuzzi, el siniestro ocurrió cerca del Cementerio Municipal, en el cruce de las calles Gabriela Mistral y Ameghino, y “trabajamos ingresando con máquinas pesadas que nos proporcionó la Municipalidad de Lomas de Zamora para remover toda la estructura quemada y apagar lo que quedó debajo de los escombros”.

Al mismo tiempo, detalló que se quemaron por completo dos plantas industriales: una dedicada a la fabricación de envases plásticos y otra de inyección plástica, especializada en la producción de juguetes de marcas reconocidas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alrededor de 16 dotaciones de bomberos, provenientes de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Tristán Suárez y Lanús Oeste, trabajaron en el lugar. El fuego ya fue completamente contenido y, previamente, las autoridades evacuaron de manera preventiva a varios vecinos de la zona cercana por peligro de derrumbe inminente.

El fuego se desató alrededor de las 2 de la mañana y se extendió rápidamente, superando los dos metros de altura, lo que obligó a evacuar de manera inmediata a los residentes cercanos y reforzó el operativo de seguridad en la zona.

A su vez, Liuzzi indicó que el fuego está “suscripto y dominado” y que en las próximas horas procederán a derribar el 100% de la estructura, dado que ya no puede recuperarse. Si bien por ahora se desconocen las causas del incendio, se revisarán las cámaras de seguridad y se realizarán las pericias correspondientes para determinar el origen del fuego.

Nuevo foco de incendio en Polígono Industrial Spegazzini a días de la explosión en el municipio de Ezeiza

El Polígono Industrial Spegazzini, en Ezeiza, sufrió un nuevo foco de incendio este sábado, a pocos días de la explosión ocurrida el viernes 14 de noviembre en la empresa Logischem, dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos. Al romperse un barril de fósforo, el siniestro inicial se extendió rápidamente y generó varias explosiones consecutivas que se sintieron a varios kilómetros, provocando daños en vidrios de viviendas y comercios cercanos.

Según Santiago Fiore, propietario de la empresa Bahiense, ubicada junto al lugar donde se reinició el fuego, “se está quemando un galpón al lado de la empresa que explotó. No sabemos a quién pertenece, pero sería un depósito que esa firma utiliza para guardar parte de su producción”. A unos 150 metros de Logischem, se encuentra la compañía de aditivos alimentarios, una de las más afectadas por el siniestro original y parcialmente destruida por el fuego.

Bomberos tuvieron que intervenir para controlar el fuego y evitar una nueva cadena de siniestros, aunque al principio hubo demoras por la falta de autorización judicial para el acceso​

Allí, denunció que mientras el nuevo foco avanzaba, los bomberos y Defensa Civil permanecían en la entrada del predio sin poder ingresar: “Necesitan una orden y no podemos ubicar a la fiscal. Estamos llamando al 911 y nadie nos responde. No sé qué pretenden, ¿que explote de vuelta para dejarlos entrar?”, afirmó. También que “el fondo del predio de ellos —Logischem— da con nuestro fondo. En nuestra empresa está trabajando el peritaje de la compañía de seguros".

El lunes comenzaron los peritajes tras la explosión e incendio del depósito del polo industrial, con el objetivo de determinar las causas del siniestro, que se sintió a varios kilómetros y provocó la rotura de vidrios en viviendas y comercios en un radio de hasta cuatro kilómetros. Al menos 25 personas habían resultado gravemente heridas, 15 de ellas hospitalizadas, incluyendo una mujer embarazada intoxicada y un hombre que sufrió un fuerte infarto.

La densa nube negra generada provino de la combustión de neumáticos y plásticos

Sobre la investigación judicial, está a cargo de la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, bajo la jurisdicción del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Inicialmente, el trabajo de los investigadores se demoró por el humo y las llamas que impedían el acceso al predio. Al momento, al menos siete testigos declararon ante la fiscalía.

Así también, los brigadistas y bomberos reportaron llamas en el piso compatibles con la presencia de un combustible que habría corrido por el suelo, lo que sugiere que el origen del siniestro podría no haber sido solo un accidente, sino también una posible fuga de productos químicos.

MV/ff